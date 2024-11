Roma on fire, nuova sfida alla Juve: blitz a gennaio | ASRL

La Roma sta provando a piazzare un colpo importante a gennaio e può anticipare la concorrenza della Juventus: Ranieri ci spera

I giallorossi hanno bisogno di migliorare alcuni aspetti della propria rosa e non possono tergiversare nel mercato invernale. C’è un profilo che piace molto in Italia che potrebbe scegliere la Capitale come futura destinazione.

Claudio Ranieri è riuscito a ritrovare nella sfida contro il Tottenham una Roma che sembrava ormai smarrita. La squadra si è compattata attorno al suo allenatore e ha tirato fuori una prestazione importante. Un pareggio, non una vittoria, ma la sensazione che finalmente qualcosa si sia sbloccato. La difesa a 3 resta la costante tattica, ma con due ali ad affiancare Dovbyk davanti, in 3-4-3 tutt’altro che difensivo. Sulle fasce ancora loro, Celik e Angelino, non il massimo a livello di qualità e quantità, soprattutto il turco, con l’idea di regalare al mister un nome nuovo a gennaio.

Ghisolfi sa benissimo che le urgenze più impellenti per l’attuale rosa sono un attaccante di scorta (al posto di Shomurodov) e un esterno destro che manca da troppo tempo. Trovare occasioni di mercato non è poi così difficile in giro per l’Europa e c’è un nome che inizia ad essere accostato con sempre maggiore insistenza alla Roma.

La Roma ha scelto il terzino destro del futuro: Rensch può arrivare già a gennaio

Devyne Rensch è un terzino destro classe 2003 in forza all’Ajax, allenato da Farioli. Il nazionale olandese (già convocato con la maggiore dopo essere stato un perno dell’Under21) è in scadenza di contratto a giugno 2025 e quindi è piuttosto appetibile per tante squadre europee. Proprio per vincere la concorrenza, la Roma e Ghisolfi vorrebbero intervenire già a gennaio, magari tirando fuori qualche milione di euro per il cartellino.

Nonostante la situazione contrattuale, Rensch è stato quasi sempre titolare in questa stagione, avendo già accumulato 19 presenze tra campionato e coppa, con un gol e un assist. Non altissimo (179cm), il classe 2003 è dotato di una buona gamba e di una discreta tecnica individuale, prediligendo la fase offensiva. Per caratteristiche può ricoprire bene anche il ruolo di quinto con una difesa a tre dietro. Il suo valore di mercato si aggirava attorno ai 10 milioni di euro e in Italia era stato accostato soprattutto alla Juventus. Vedremo se la Roma riuscirà davvero ad anticipare tutti e a piazzare il colpo a gennaio. La trattativa entra nel vivo.