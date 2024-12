Calciomercato Roma, doppio colpo: c’è già l’identikit

Calciomercato Roma, gennaio si avvicina e con esso il mercato. Doppio obiettivo giallorosso per la finestra invernale. Ecco chi arriva

Stasera l’Atalanta, che chiuderà un trittico di partite difficili, poi un calendario leggermente più semplice. E infine, il mercato. La Roma pensa al futuro, pensa alla seconda parte di stagione sapendo che dovrà intervenire a gennaio per prendere almeno due elementi, spiega questa mattina il Corriere dello Sport in edicola.

E dove interverrà o cercherà di farlo Ghisolfi? Due zone di campo diverse ma fondamentali. Il direttore sportivo francese ha in mente, intanto, di prendere un terzino destro. Non solo per far riposare Celik, ma per farlo tornare ad accomodare in panchina. Sì, a quanto pare, si cerca un elemento importante che possa cambiare le gerarchie sulla corsia. Serve un giocatore che possa giocare non solo come quarto, nel caso di utilizzo di difesa a quattro, ma anche e soprattutto come quinto uomo perché Saud non offre nessuna garanzie e Saelemaekers, per Ranieri, è un uomo che deve essere impiegato più avanti. Quindi un titolare, a quanto pare.

Calciomercato Roma, arriva anche un attaccante

E poi serve assolutamente un vice Dovbyk. Un centravanti di qualità, importante, esperto, e che accetti la panchina. E la Roma cercherà un tipo di attaccante che abbia delle caratteristiche diverse dall’ucraino e che all’occasione si adatti anche alla possibilità di giocare al fianco dell’ucraino arrivato dal Girona nel corso della passata estate.

Obiettivi, insomma, ben chiari nella testa della Roma in questo momento che, è evidente, si sta già muovendo per cercare di chiudere in fretta appena si apriranno i trasferimenti e non andare lunghi come come successo a gennaio scorso, ad esempio, quando Angelino e Baldanzi sono arrivati proprio negli ultimi giorni utili di mercato.