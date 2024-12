Infortunio e lungo stop, UFFICIALE: salta anche la Roma

Infortunio e stagione praticamente finita, salta anche la partita con la Roma. Diagnosi e sentenza UFFICIALE, c’è il comunicato del club.

La Roma ha recentemente affrontato l’Atalanta in una partita cruciale per la 14ª giornata di Serie A. Sotto la guida di Claudio Ranieri, al suo terzo incarico con i giallorossi, la squadra ha adottato un modulo 3-4-2-1, con Mats Hummels confermato al centro della difesa. Questo incontro rappresenta un test significativo per la Roma, che cerca di risalire la classifica dopo un inizio di stagione altalenante.

La sfida agli uomini di Gasperini rappresenta la catalisi di un insieme di impegni di non poco conto che attendono la Roma di Ranieri nel corso delle prossime settimane, soprattutto in un campionato dove Koné e colleghi sono assolutamente chiamati a risalire la china. Per farlo, bisognerà fare il possibile per superare il grande ostacolo Atalanta, senza snobbare, poi, quelle gare tutt’altro che scontate in programma prossimamente.

Infortunio e lungo stop, UFFICIALE: l’annuncio del Parma su Charpentier

Tra le varie, va ricordata quella con il Parma pochi giorni prima di Natale, in programma il prossimo 22 dicembre alle ore 12.30. La partita contro gli uomini di Pecchia rappresenta da qualche ora già un elemento di interesse in casa Roma, soprattutto alla luce degli aggiornamenti attesi per l’attaccante Charpentier.

Del suo infortunio aveva parlato già Pecchia, in seguito all’allarme emerso a fine gara con la Lazio, quando il giocatore è apparso dolorante e preoccupato per le proprie condizioni. Nella giornata odierna, è emerso come Gabriel Charpentier ha riportato la rottura del tendine d’Achille destro durante la vittoria contro la Lazio. Gli esami strumentali effettuati il 2 dicembre hanno confermato l’entità dell’infortunio, che costringerà il giocatore a un lungo stop.

Il club emiliano ha espresso il suo sostegno a Charpentier, augurandogli una pronta guarigione. Questo, nello specifico, il comunicato ufficiale da Collecchio. “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che gli esami strumentali, effettuati nella giornata di lunedì 2 dicembre, hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille destro del calciatore Gabriel Charpentier.

Il Club, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra augurano a Gabriel di tornare al più presto in campo“.