Rinvio Fiorentina-Inter: arriva la data del recupero

Rinvio Fiorentina-Inter, ecco quando il match che si è chiuso in anticipo ieri sera verrà recuperato. Tutte le date disponibili, si decide oggi

I pensieri, da ieri sera, sono tutti rivolti verso Edoardo Bove: al 17′ del primo tempo il giocatore della Fiorentina, durante il match contro l’Inter, si è accasciato al suolo da solo ed è stato portato via in ambulanza.

Il primo bollettino medico, emesso nella serata di ieri dalla società toscana e dall’ospedale nel quale adesso si trova ricoverato Bove, ha fatto tirare un mezzo sospiro di sollievo. Non ci sono danni importanti e il giocatore di proprietà della Roma verrà rivalutato in queste ore: sono in programma dei nuovi esami, ovviamente, per capire i motivi di questo problema che ha giustamente fatto sospendere e rinviare il match di ieri sera. Così come era successo in Udinese-Roma dell’anno scorso, quando a sentirsi male era stato Ndicka e la gara, poi, i pochi minuti rimanenti, erano stati recuperati.

Rinvio Fiorentina-Inter, oggi si decide la data del recupero

Ma quando riprenderà la gara del Franchi? Una decisione ufficiale, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, verrà presa nella giornata di oggi visto che è in programma il consiglio federale. Ma non si giocherà quest’anno, non ci sono date, e le due squadre si porteranno l’asterisco per diversi mesi, quello di una partita in meno.

“La prima data utile – si legge – sarebbe nella settimana al rientro dell’Inter dalla Supercoppa di Riad. Ma è da escludere che la partita venga fissata in quei giorni, considerato il lungo viaggio di rientro a cui si dovrebbe sottoporre la squadra di Inzaghi in caso di qualificazione alla finale, in programma proprio il 6 gennaio. Ecco allora l’ipotesi febbraio. È una situazione molto simile a quella di Bologna–Milan. In linea teorica, se Inter e Fiorentina dovessero qualificarsi entrambe in Champions e in Conference tra le prime otto, dunque dribblando i playoff europei, si liberebbero due date: 12 e 19 febbraio. Ma siamo nel campo delle ipotesi: né Fiorentina né Inter sapranno prima di gennaio il loro piazzamento europeo”. Insomma, è tutto in alto mare, per il momento.