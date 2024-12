Rivoluzione Roma, Ghisolfi parla chiaro: nuovo annuncio su Ranieri

Pre-gara tutt’altro che banale prima del fischio di inizio di Roma-Atalanta. Arriva l’annuncio di Florent Ghisolfi su Ranieri e non solo.

La Roma si prepara ad affrontare l’Atalanta questa sera, cercando di dare continuità ai segnali positivi mostrati nella recente bella prestazione con pareggio finale in Europa League contro il Tottenham. Il bel risultato europeo ha infuso nuova fiducia nella squadra, che ora mira a risalire la classifica in Serie A, parallelamente ad un cammino di ripresa anche in una classifica continentale tutt’altro che sorridente.

A commentare i tanti eventi del recente passato della Roma è stato, a più riprese, Florent Ghisolfi che, dopo una parentesi di silenzio abbastanza evidente, dall’arrivo di Ranieri e dalla sua presentazione, ha iniziato a figurare con sempre maggiore insistenza, esprimendosi su una disparità di tematiche. Il direttore sportivo francese ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative al Corriere dello Sport, affrontando temi cruciali per il club negli ultimi giorni.

Basti pensare alle parole spese su Daniele De Rossi, il cui esonero è stato definito “momento difficile e doloroso”, riconoscendo l’importanza di De Rossi come leggenda del club. Ghisolfi ha anche sottolineato l’importanza dei giovani talenti, affermando che giocatori come Baldanzi e Pisilli possiedono il “DNA Roma”, indicando una strategia focalizzata sulla valorizzazione del vivaio per il futuro del club.

Roma-Atalanta, Ghisolfi dice tutto: dalla paura per Bove all’annuncio su Ranieri

In merito agli errori arbitrali, è stato da lui evidenziato che la Roma ha subito sette torti accertati in questa stagione, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive. Ha sottolineato la mancanza di ricorso al VAR in queste occasioni, chiedendo maggiore rispetto per il club.

Guardando al futuro, la Roma dovrà affrontare una serie di impegni cruciali, a partire dalla sfida odierna contro l’Atalanta. La squadra cercherà di capitalizzare sulla recente vittoria europea per migliorare la propria posizione in campionato. La gestione degli infortuni e la capacità di mantenere alta la concentrazione saranno determinanti per il successo nei prossimi incontri.

Proprio a margine della sfida contro la corazzata di Gasperini, Ghisolfi, questa volta in italiano e non in francese, ha toccato una pluralità di temi ai microfoni Dazn. “Conosciamo la qualità dell’atalanta e la loro intensità. A Londra abbiamo vista una squadra con grande intensità, oggi è un’opportunità per giocare una grande partita e guadagnare fiducia e punti, riconquistando la fiducia dei nostri tifosi. Ranieri incarna la calma e la serenità. Sta cambiando tutto nella squadra“.

Su quanto accaduto ieri a Bove: “Ieri è stato un momento terribile per tutti. Non è il momento di parlare di dettagli medici, ma sta bene e voglio solamente dire che è una persona fantastica, di grande gentilezza che merita di stare al meglio e giocare. Gli mandiamo al suo agente, alla sua famiglia e a lui la nostra vicinanza. Ringraziamo tutte le persone della Fiorentina“.