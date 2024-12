Nuovo CEO Roma: arriva l’annuncio da Milano

Nuovo CEO Roma, arriva l’annuncio UFFICIALE prima della partita con il Milan. Lo ha detto direttamente da San Siro. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo un periodo di significativi cambiamenti dirigenziali, che potrebbero preludere a ulteriori sviluppi nel prossimo futuro. Il 22 settembre 2024, l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni, lasciando vacante una posizione chiave all’interno del club. La società ha ringraziato la dirigente per la dedizione mostrata in una fase particolarmente critica e le ha augurato il meglio per le future sfide professionali.

La ricerca di un nuovo CEO è diventata una priorità per la proprietà, che sta valutando diversi profili di alto livello. Tra i nomi emersi, spicca quello di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Carnevali è stato avvistato a Roma in più occasioni, alimentando le speculazioni su un suo possibile approdo nella capitale.

Nuovo CEO Roma, l’annuncio di Carnevali parla chiaro

La proprietà della Roma, guidata dalla famiglia Friedkin, è determinata a individuare una figura di spicco che possa garantire stabilità e una visione strategica al club. La scelta del nuovo CEO sarà cruciale per il futuro della società, influenzando non solo la gestione operativa ma anche le strategie di mercato e lo sviluppo delle infrastrutture.

La fase di transizione dirigenziale in casa Roma, dunque, resta più che evidente, con la proprietà impegnata nella selezione del nuovo Amministratore Delegato. Se sul campo, le battaglie restano numerose e delicate, non trascurabile anche il peso delle decisioni che si prenderanno ai piani alti di Trigoria sul fronte CEO e i tanti altri posti ad oggi vacanti.

Tornando a Carnevali, che qualche mese fa aveva in modo sornione lasciato intendere di non disprezzare una carica come quella di CEO in un club quale la Roma, sono da riportare le sue parole ai microfoni Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra il Sassuolo e il Milan.

Tuttavia, in una recente intervista, ha dichiarato: “Se sarà la Roma è un club di livello mondiale, tutti hanno un’ambizione. Ma ad ora non c’è niente di vero, non sono abituato a lavorare sulle voci“.