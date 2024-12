Allegri ritorna in panchina: ‘anticipata’ la nuova formazione

Il futuro di Massimiliano Allegri è ritornato prepotentemente in auge anche nelle ultime ore: il tecnico livornese sta continuando a far parlare di sé

Dopo l’ufficialità del suo addio alla Juventus, non sono poche le indiscrezioni che hanno riguardato Massimiliano Allegri. Archiviata l’ultima esperienza in bianconero tutt’altro che appariscente, il tecnico livornese sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Fino a questo momento, però, non si sono creati i presupposti per un suo ritorno immediato in panchina.

Al di là di qualche abboccamento in chiave Roma, l’ex allenatore della ‘Vecchia Signora’ continua ad essere accostato con una certa insistenza soprattutto in Arabia Saudita e in Premier League. A tal proposito, non sono affatto passati inosservato gli ultimi rumours che vedrebbero Allegri un possibile candidato alla panchina del West Ham per il post Lopetegui. Complici i risultati tutt’altro che positivi delle ultime settimane, infatti, gli Hammers stanno valutando con estrema attenzione la possibilità di un ribaltone in panchina. Rispetto a quanto lasciato trapelare negli ultimi giorni, infatti, mai come in queste ore la panchina di Lopetegui traballa in maniera problematica.

Allegri in Premier League: ecco come potrebbe giocare il West Ham

Sebbene quello di Allegri non sia il primo nome per la panchina del West Ham, non sono pochi i portali d’Oltremanica che continuano a rilanciare questo tipo di ipotesi. Tra questi, impossibile non menzionare One Football che addirittura va oltre, ipotizzando il modulo con il quale gli Hammers potrebbero giocare nel caso in cui la loro panchina fosse affidata all’ex tecnico della Juventus.

Alla luce di quanto proposto nelle ultime stagioni sotto la Mole, una delle variabili tattiche più importanti potrebbe essere il passaggio alla difesa a tre con Coufal e Kilman ‘braccetti’ e Todibo e Mavropanos a giocarsi il posto. In cabina di regia spazio a Soucek, Alvarez ed Emerson, Con Wan-Bissaka sulla corsia destra e Paqueta jolly offensivo libero di svariare sulla trequarti. In attacco, invece, spazio a Kudus e Fullkrug con Bowen utilizzabile sia da esterno offensivo in un attacco che in una posizione più accentrata. Ad ogni modo siamo solo ed esclusivamente nell’alveo delle mere ipotesi. La ‘corsa’ di Allegri alla panchina del West Ham si prospetta piuttosto problematica.