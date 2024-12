Da Torino a Roma: il nuovo bomber arriva gratis

La Roma sta cercando di convincere un bomber per gennaio: il colpo può arrivare gratis per la gioia di Claudio Ranieri e Ghisolfi

I Friedkin devono trovare un modo per irrobustire la rosa nel mercato di riparazione e stanno provando a muoversi anche in Serie A. Il tecnico giallorosso ha alcune preferenze tecniche, già espresse nei confronti del ds.

La Roma deve cercare di chiudere nel migliore dei modi il prossimo trittico di partite per non rischiare davvero grosso alla fine del girone d’andata. Lecce, Como e Parma sono un crocevia fondamentale per capire che piega potrà prendere questa stagione. I nove punti sono una richiesta obbligatoria per respirare, considerando la zona rossa in cui si trovano i giallorossi. Ranieri cerca di mantenere la calma e prepara nel minimo dettaglio la sfida di sabato sera. Parallelamente al discorso campo, il mister di San Saba sta cercando anche di capire come rinforzare la rosa a gennaio.

I due ruoli che andranno coperti per forza sono due: terzino destro e attaccante centrale. Il solo Dovbyk non può reggere le tre competizioni e Shomurodov non ha mai offerto una soluzione alternativa credibile. Per questo serve un nome di buona esperienza e con caratteristiche tecniche precise. Una prima punta anche forte fisicamente, come piace a Ranieri.

Simeone più di Raspadori: la Roma vuole una punta del Napoli

Il nome circolato nelle ultime settimane è quello di Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare Napoli per aumentare il proprio minutaggio. C’è un altro profilo alla corte di Conte che cerca un riscatto tecnico e un maggiore utilizzo, ovvero Giovanni Simeone. Il figlio del Cholo in questa stagione ha messo insieme 319′ in 14 presenze, tra campionato e Coppa Italia. L’ex giocatore di Verona, Fiorentina, Cagliari e Genoa è al momento un’idea anche per la Roma, con Ghisolfi che sta cercando di capire come muoversi a riguardo.

Qualora il ragazzo chiedesse di essere ceduto, Manna e Oriali potrebbero lasciarlo andare in prestito. La Roma non è una concorrente del Napoli in classifica e un’operazione del genere può essere anche fattibile. Con un esborso nullo per il cartellino la trattativa può prendere corpo nei primi giorni di gennaio. Ranieri spera di poter abbracciare al più presto un’altra punta.