Incubo retrocessione e addio: la Roma è già un ricordo

Incubo retrocessione e addio Roma: chiudono subito l’affare in prestito. Cifra per il riscatto già fissata, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi mesi, la Roma ha attraversato una serie di cambiamenti significativi, sia a livello dirigenziale che tecnico, nel tentativo di risollevare le sorti della squadra. L’anno è iniziato con l’esonero di José Mourinho a gennaio 2024, seguito dalla breve gestione di Daniele De Rossi, sostituito a settembre dallo stesso Ivan Juric, il cui incarico è terminato a novembre dopo una serie di risultati deludenti.

Attualmente, la squadra è affidata a Claudio Ranieri, al suo terzo mandato sulla panchina giallorossa, con l’obiettivo di riportare stabilità e competitività. Parallelamente, la proprietà americana dei Friedkin ha mostrato un rinnovato impegno nel progetto Roma. In una recente intervista al Corriere dello Sport, il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha dichiarato che i Friedkin torneranno presto a Roma, determinati a lottare per il club e consapevoli della necessità di migliorare la squadra già nella finestra di mercato di gennaio.

Questo cambio di strategia indica una maggiore presenza e comunicazione da parte della proprietà, con l’intenzione di riportare la Roma ai livelli che le competono. Concretamente, bisognerà essere tempestivi e abili soprattutto nella parentesi di calciomercato invernale, intervenendo in quelle regioni di campo dove la Roma abbia palesato le principali difficoltà.

Incubo retrocessione, Fresneda ha bisogno di minuti: affare in prestito Sporting-Valencia

Uno di questi è quello delle fasce difensive. Il problema dei terzini affligge la squadra da anni, con difficoltà nel garantire solidità e spinta offensiva sulle corsie laterali. La dirigenza è consapevole di questa lacuna e sta valutando interventi mirati nel mercato invernale per rafforzare queste posizioni. In passato, il giovane talento spagnolo Iván Fresneda è stato accostato alla Roma come possibile soluzione per la fascia destra.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Valencia è in procinto di finalizzare l’approdo di Fresneda, che lascia in questo modo lo Sporting in prestito. Stando a quanto si legge, l’affare è praticamente chiuso, ma si devono limare alcune questioni finali legate alla cifra di riscatto, che i portoghesi vorrebbero non essere inferiore ai 7.5 milioni di euro.

.

Questo sviluppo obbliga la Roma a esplorare altre opzioni per colmare le lacune sulle fasce difensive. La dirigenza è al lavoro per individuare profili adatti che possano integrarsi rapidamente e contribuire al miglioramento della squadra nella seconda parte della stagione. L’obiettivo è fornire a Ranieri una rosa più competitiva, capace di risalire la classifica e di competere ai massimi livelli sia in ambito nazionale che internazionale.

In conclusione, l’AS Roma sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, con la proprietà e la dirigenza impegnate a correggere gli errori del passato e a costruire un futuro più solido. Il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità cruciale per intervenire sulle criticità della squadra, in particolare sulle fasce difensive, al fine di riportare il club al livello che i tifosi e la storia della Roma richiedono.