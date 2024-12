Juve tradita dall’ex: resta solo De Zerbi

Juve tradita dall’ex. Il mercato di gennaio attende la Juventus e la Juventus freme per scendere in campo. Ma arrivano, però, brutte notizie.

Per qualche settimana si è agito completamente nell’ombra ma con l’avvicinarci della data fatidica, 2 gennaio 2025, inizio della finestra di mercato invernale, le intenzioni delle società si palesano più chiaramente.

Il mercato, però, è ricco di insidie e pertanto anche i progetti più chiari e studiati a tavolino nel minimo dettaglio, possono trovare difficoltà impreviste. I club si muovono ma sono, ovviamente, i top club europei ad attrarre le maggiori attenzioni. Il mercato delle due grandi Spagna, Real Madrid e Barcellona, ma che del Bayern Monaco e dei ‘giganti’ della Premier League. C’è poi un mercato che viaggio un po’ a scartamento ridotto, semplicemente perché ridotte sono le disponibilità economiche. E’ il campionato italiano che comunque si attende movimenti importanti, a partire dalla Juventus. E da oltre Manica giungono notizie riguardanti operazioni di mercato che potrebbero coinvolgere, direttamente, la società bianconera.

Juve tradita dall’ex. Scelto il Marsiglia di Roberto De Zerbi

Il mercato bianconero, sotto la direzione di Cristiano Giuntoli, durante la sessione invernale di mercato, punta a trovare la figura che andrà a coprire il vuoto lasciato nella difesa della Juventus da Gleison Bremer.

Quanto riferisce caughtoffside.com potrebbe impensierire non poco il direttore tecnico bianconero. Il futuro prossimo di Benoit Badiashile, classe 2001, difensore francese, di origini congolesi, del Chelsea, non è ancora chiaro, ma fonti vicine al difensore dei Blues hanno riferito che il Marsiglia di Roberto De Zerbi e dell’ex bianconero, Adrien Rabiot, si è già attivato per acquisire le sue prestazioni. Benoit Badiashile è prospetto che lo stesso Cristiano Giuntoli segue da tempo, fortemente intenzionato a portarlo a Torino già a gennaio. L’atro tecnico italiano, Enzo Maresca, manager del Chelsea, non vorrebbe lasciar partire il giovane difensore, ma Roberto De Zerbi insiste per averlo con sé a Marsiglia.

Un doppio ostacolo, tutto italiano, per Cristiano Giuntoli e la Juventus.