La Roma parla francese: annuncio su Ranieri e addio concorrenza

Annuncio su Ranieri e concorrenza spazzata via: ha scelto subito i giallorossi. La Roma parla francese, ecco le sue parole.

La stagione della Roma ha preso una piega inaspettata, nonostante gli ingenti investimenti estivi operati dal direttore dell’area tecnica Florent Ghisolfi e dalla proprietà dei Friedkin. L’arrivo di giocatori di talento come Enzo Le Fée, Artem Dovbyk o Matías Soulé aveva alimentato grandi aspettative tra i tifosi, ma i risultati sul campo sono stati deludenti.

La squadra si trova attualmente lontana dalle posizioni di vertice in Serie A, e le prestazioni altalenanti hanno sollevato molti dubbi, soprattutto relativamente alla gestione societaria e dirigenziale di questa fase. In risposta a questa situazione critica, la dirigenza ha deciso di affidare la guida della squadra a Claudio Ranieri, tecnico di comprovata esperienza e già noto per le sue capacità di risollevare squadre in difficoltà.

Ranieri avrà il compito non solo di migliorare i risultati sul campo, ma anche di ricostruire il morale di un gruppo apparso spesso demotivato. Una delle sfide principali sarà quella di valorizzare al meglio gli acquisti estivi, in particolare giocatori come Soulé e Le Fée, che finora non hanno espresso appieno il loro potenziale.

Roma, Le Fée si racconta a 360 gradi: dal calciomercato estivo a Ranieri e De Rossi

Enzo Le Fée, centrocampista francese classe 2000, è arrivato alla Roma dal Rennes per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Nonostante le aspettative, il suo impatto è stato limitato anche a causa di un infortunio al collaterale del ginocchio subito nella seconda giornata di campionato contro l’Empoli, che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane.

Tornato ad allenarsi con il gruppo, non è mai stato in grado di giustificare, in questi complicati mesi, l’importante esborso nelle casse del Rennes. Proprio il centrocampista francese, in un’intervista che ha toccato anche dei temi ben più personali, si è voluto esprimere sull’attuale momento alla Roma e sui retroscena relativi al suo approdo. L’intervista in francese, rilasciata a Free Foot e consultabile al link posto a fine articolo, ha toccato anche questioni relative a Ranieri, De Rossi e il suo rapporto con i compagni di spogliatoio quali Ndicka o Koné.

“Ranieri è un grande allenatore e una persona straordinaria. Ha lavorato anche in Francia, e il fatto che non ci siano barriere linguistiche tra noi è sicuramente un vantaggio. Tuttavia, è un tecnico che non fa favoritismi: schiera chi dimostra di meritarselo. Per questo so di dover lavorare sodo“.

Su De Rossi e il trasferimento alla Roma in estate: “A luglio non pensavo di cambiare squadra. A Rennes mi trovavo bene, anche se non era facile sentirmi veramente a casa. Quando ho parlato per la prima volta con De Rossi, durante una videochiamata, ho percepito subito la sua umanità. Per me è fondamentale: prima di discutere di aspetti tecnici, ho bisogno di una connessione sul piano umano. Avevo altre opzioni, avrei potuto andare al Torino. La mia prima volta all’Olimpico è stata emozionante, anche se non sono partito titolare. Quando siamo entrati in campo davanti ai tifosi ho provato i brividi, sembrava di entrare in un’arena. Poi ho giocato un quarto d’ora, ma purtroppo mi sono infortunato“.

Infine, l’annuncio su Manu Koné e la concorrenza a centrocampo: “Quando ho saputo che poteva arrivare alla Roma, gli ho scritto un messaggio, ma non ho ricevuto risposta. Ho visto l’annuncio ufficiale sul profilo Twitter del club e l’ho chiamato subito dopo. Sono felice di far parte di una squadra con tanti centrocampisti: non lo vedo come un rivale, anzi, penso che la Roma potrebbe schierare un centrocampo tutto francese. Io ho bisogno di più tempo per adattarmi, mentre lui si adatta velocemente. È una persona molto simpatica, ma anche un po’ rompiscatole. Abitiamo a due passi l’uno dall’altro e, insieme a Ndicka, abbiamo formato un trio”.

