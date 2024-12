Dalla Roma alla Juve: doppia cessione e offerta per gennaio

La Roma giocherà domani sera contro il Lecce, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche la Juve.

Dopo aver perso anche contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, la situazione in classifica della Roma di Claudio Ranieri è peggiorata ancora di più. I giallorossi, infatti, si trovano al quindicesimo posto con soli due punti di vantaggio sul Como di Cesc Fabregas terzultimo.

Proprio per questo motivo, dunque, la gara di domani sera dello Stadio Olimpico contro il Lecce di Marco Giampaolo è davvero fondamentale per gli uomini di Claudio Ranieri. La Roma, di fatto, ha l’assoluto obbligo di vincere contro il team pugliese che, però, ha totalizzato quattro punti nelle ultime due partite.

Sulla carta, di fatto, la squadra capitolina è sicuramente favorita per ottenere i tre punti, ma si sa che la forte pressione può cambiare ogni pronostico. Tuttavia, prima della gara contro il Lecce, in casa della Roma bisogna registrare degli aggiornamenti importanti in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, Baldanzi e Le Fée in bilico: Beto offerto anche alla Juve di Thiago Motta

Come riportato dal portale ‘calciomercato.it’, infatti, sia Le Fée che Baldanzi potrebbero essere ceduti nella prossima sessione di mercato di gennaio. Mentre dal punto di vista dei possibili nuovi acquisti c’è sempre il nome di Beto. L’attaccante dell’Everton, però, è stato offerto anche alla Juventus di Thiago Motta.

L’ex Udinese, di fatto, potrebbe diventare uno dei nomi più caldi. Sia la Roma che la Juve, infatti, sono intenzionate a prendere un attaccante che possa fare da vice al loro rispettivo titolare: Artem Dovbyk per Claudio Ranieri e Dusan Vlahovic per Thiago Motta.