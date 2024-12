Tra Inter e Roma è una questione di Pec: la battaglia è iniziata

Battaglia già iniziata: tra la Roma e l’Inter diventa una vera e propria questione di Pec. Occhio, però, ci sono anche il Napoli e altre big!

Tra poche settimane si alzerà il sipario sul calciomercato invernale, una finestra che spesso si rivela decisiva per raddrizzare stagioni complicate o dare il tocco finale a progetti ambiziosi. Tra i club più attesi in questa sessione c’è la Roma, alle prese con una situazione di campionato vicina al disastro e con la necessità di operare con precisione chirurgica per invertire la rotta.

Il direttore sportivo Ghisolfi, recentemente intervenuto sull’argomento, ha assicurato che la società non resterà a guardare. “Siamo consapevoli delle difficoltà, ma lavoriamo per migliorare la squadra”, questo più o meno il contenuto delle sue parole, con il mese di gennaio che potrà avere l’obiettivo di intervenire sulle priorità più urgenti.

Uno dei nodi principali è la necessità di un vice per Dovbyk, l’attaccante che finora ha mostrato sprazzi di qualità ma necessita di un’alternativa credibile per gestire i tanti impegni stagionali. Altro settore sotto osservazione è quello delle fasce, dove la Roma fatica a trovare continuità. Le prestazioni altalenanti di Celik hanno acceso i riflettori sulla necessità di nuovi innesti.

Big europei stregati da Gabriel Pec, c’è anche la Roma: numeri e prezzo al rialzo

Si valutano profili che possano garantire corsa, solidità difensiva e capacità di supportare l’attacco, un mix difficile da trovare ma cruciale per il modulo di gioco adottato dalla Roma in questi mesi, anche con il cambiare dei tanti allenatori. Restando ai discorsi relativi ai laterali, va poi evidenziato come i contratti in scadenza di Zalewski ed El-Shaarawy stiano giustificando monitoraggi e attenzioni anche della stessa Roma verso un interessantissimo profilo della MLS.

Ci riferiamo a Gabriel Pec dei Los Angeles Galaxy, sulle cui tracce si sono già mossi club come Inter e Napoli, oltre squadre di Premier League quali Arsenal e Liverpool. Il passaporto portoghese di Pec ne potrebbe garantire un approdo già a gennaio, ma la Roma parrebbe, ad oggi, intenzionata a dare priorità ad altri reparti.

Le caratteristiche lo rendono un profilo accostabile al primo El-Shaarawy: un’ala tecnica e veloce che, in un modo o nell’altro, la Roma dovrà assicurarsi prossimante dopo le grandi lacune palesate anche da questo punto di vista. Per quanto concerne il prezzo, difficile che i californiani accettino offerte inferiori a quello di acquisto, attestantesi sui 10 milioni di euro.

Ben più probabile, complice la presenza dei su citati club, una richiesta ben più elevata, giustificata dai numeri importanti, sebbene ascrivibili in un campionato come quello statunitense, da parte di Pec. Per lui, infatti, ben 21 le reti e 18 gli assist: dati tutt’altro che banali per il classe 2001.