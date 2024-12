La Roma sfida il Milan: ritorno lampo in Serie A

La Roma sfida il Milan. Mentre sul campo la formazione di Ranieri vuole continuare a crescere, per il mercato di gennaio è sfida ai rossoneri.

La Roma di Claudio Ranieri è alla ricerca dei primi punti in campionato. E la ricerca riparte dal Lecce di Marco Giampaolo. Le sconfitte contro Napoli ed Atalanta rappresentano il passato.

La Roma di Claudio Ranieri è, però, anche alla ricerca di nuove opportunità di mercato. Gennaio è sempre più vicino e la finestra di mercato invernale chiama anche la società giallorossa. Ma quali le priorità in casa Roma dettate fin qui da Claudio Ranieri a Florent Ghisolfi? Il direttore sportivo giallorosso è alla ricerca di un attaccante centrale che possa rappresentare una valida alternativa ad Artem Dovbyk. Ma le attenzioni di tecnico e direttore sportivo della Roma no riguardano soltanto il fronte offensivo.

La Roma sfida il Milan. Obiettivo Luiz Felipe

Anche il pacchetto arretrato della Roma potrebbe vedere novità inattese, soprattutto se continueranno ‘i mal di pancia’ di Mario Hermoso.

Pertanto sembra arrivare a proposito l’indiscrezione di mercato raccolta da Mirko Di Natale e che coinvolge direttamente la formazione di Ranieri. Su X ha riportato che: “Atalanta, Milan e Roma sono i club italiani su Luiz Felipe (27) ormai in uscita dall’Al Ittihad. Il difensore è un’occasione a zero“. La Roma è quindi sull’ex difensore della Lazio, brasiliano naturalizzato italiano. Un’opportunità a parametro zero che rende ancor più ‘appetibile’ l’affare. L’ultima parola spetta, ovviamente, al tecnico romano. L’Atalanta e, soprattutto, il Milan, rappresentano avversari duri da sconfiggere sul campo come in ottica mercato. Sembra vi sia anche la Juventus dietro l’ex biancoceleste ma in una posizione decisamente più defilata. Per la Roma diventa necessario giocare d’anticipo. Come Luiz Felipe.