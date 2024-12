Roma-Lecce, Friedkin inquadrato e l’Olimpico si scalda: reazione bollente

Roma-Lecce, all’Olimpico c’è anche Ryan Friedkin, arrivato ieri in città. Ecco la reazione dei tifosi della Roma quando lo hanno inquadrato

Dopo tantissimo tempo, stasera all’Olimpico, c’è anche la proprietà della Roma. Ryan Friedkin, per la precisione, che è arrivato in città due giorni fa e che questa sera è seduto sulla tribuna dell’impianto del Foro Italico.

Il momento è delicato, lo sappiamo, e gli americani hanno deciso di farsi vedere di nuovo nel cuore della Roma, in città. E ad un certo punto, le telecamere, lo hanno inquadrato e come sappiamo le immagini, da un poco di tempo, arrivano anche sui maxischermi dello stadio. Non i replay, ovviamente, ma tutte le immagini della partita.

Roma-Lecce, fischi per Ryan Friedkin

E come detto, quando è apparso Ryan, il pubblico dell’Olimpico ha fischiato in maniera importante. Friedkin è stato subissato di fischi. I tifosi della Roma non hanno mai perdonato alla proprietà l’esonero di De Rossi, in primis, e poi la scelta di Juric, che di fatto ha fatto perdere due mesi a questa squadra che aveva bisogno forse subito di Ranieri, ma probabilmente non avrebbe meritato l’allontanamento di DDR.

Friedkin quindi contestato dalla tifoseria giallorossa, ed era immaginabile visto quello che è il periodo della squadra e viste quelle che sono state le parole e i fatti degli ultimi mesi. Il risultato poi, fino al momento, non aiuta nessuno. E chissà quando verrà inquadrato di nuovo, se verrà inquadrato di nuovo, quale sarà la reazione.