Roma-Lecce, Ranieri non ha altra scelta: un big in tribuna

Roma-Lecce, il centravanti ucraino non gioca, non ha smaltito l’influenza. Ma la scelta finale mette nei guai Ranieri. Ecco cosa ha deciso il tecnico

Non c’erano buone notizie ieri e non ci sono buone notizie nemmeno questa sera. La Roma è incerottata in tutti i reparti. Dietro manca Hermoso, in mezzo al campo Cristante e davanti quello che è il titolare, Dovbyk.

Il giocatore ucraino non sta bene, lo aveva detto Ranieri due giorni fa in conferenza stampa ma, nonostante questo, aveva deciso di convocarlo, sperando anche di averlo a disposizione. Ma nel momento delle formazioni ufficiali abbiamo capito che l’ex Girona non è in campo (qui tutte le scelte), e andando poi a vedere la distinta abbiamo visto un’altra scelta.

Roma-Lecce, Dovbyk in tribuna

Non va nemmeno in panchina, Dovbyk. Per lui tribuna, non ha smaltito l’influenza che lo ha messo ko nel corso degli ultimi giorni. Quindi è una perdita importante per Ranieri che per questo motivo ha deciso di schierare Dybala come “falso nueve”, con Shomurodov che è pronto a subentrare. Oppure magari anche Pellegrini, che ancora ha la spina staccata.

Si spera, ovviamente, di averlo a disposizione per giovedì, quando all’Olimpico arriverà il Braga, in Europa League in un’altra partita fondamentale per il cammino della Roma.