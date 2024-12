Accelerata Friedkin e accordo chiuso: c’è la data della firma

Accelerata dei Friedkin e accordo chiuso: c’è già la data della firma. Tutti i problemi sono stati risolti

Ieri sera Ryan Friedkin era all’Olimpico. La proprietà, in città, non si faceva vedere da un po’ di tempo, precisamente da quando Daniele De Rossi è stato esonerato.

L’accordo con Ranieri infatti, come ricordiamo tutti, è stato chiuso a Londra: nella capitale inglese i texani hanno degli uffici e da lì hanno dato il mandato a Sir Claudio di portare non solo a termine questa stagione – ieri per fortuna è arrivata una vittoria per cercare di risalire la classifica – ma anche quello di cercare il nuovo allenatore per il prossimo anno. Un pensiero in meno per i Friedkin che in questo momento sono anche impegnati nella chiusura di un’altra operazione sicuramente importante per il marchio: quella dell’acquisizione dell’Everton.

Accelerata e accordo: i Friedkin prendono l’Everton

E secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente riportate da footballinsider, ormai ci siamo. Nel corso delle ultime ore sarebbero stati trovati tutti gli accordi e messi da parte i problemi, soprattutto quelli relativi ai debiti del club di Liverpool, e siamo proprio nelle fasi finali dell’enorme operazione finanziaria.

Ma quando dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale: è spuntata anche la data. Se prima si è scritto e letto che tutto sarebbe andato a buon fine entro l’anno, adesso viene messo nero su bianco che il prossimo 16 dicembre, o almeno all’inizio di quella settimana, ogni giorno e ogni ora sarebbero buone per chiudere la questione. Quindi un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare assai prima di Natale, in largo anticipo rispetto a quelli che erano appunti i tempi tecnici. I Friedkin in poche parole hanno deciso di chiudere la questione per mettere mano già a gennaio sul mercato e dare al club quegli innesti che servono per cambiare rotta in classifica.