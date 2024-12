Dall’Inter alla Roma: 10 milioni e annuncio fissato

Dall’Inter alla Roma: colpo da 10 milioni di euro per i giallorossi e annuncio già fissato. Ecco quando potrebbe arrivare nella Capitale

La vittoria di ieri sera contro il Lecce, meritata, ha ridato sicuramente serenità alla Roma che adesso contro Como e Parma, le prossime due squadre da affrontare, deve per forza di cose continuare su questa scia per aggiustare una classifica che comunque da un po’ di ore è diventata meno preoccupante.

Il primo sorriso di Ranieri, che mezzo lo aveva strappato a Londra contro il Tottenham mentre in campionato aveva perso contro Napoli e Atalanta. Vabbè, altri discorsi, qui parliamo di mercato e di un colpo che secondo le informazioni che arrivano dall’Argentina, precisamente riportate da tycsports.com, la Roma avrebbe messo nel mirino. Un giocatore che era stato accostato anche all’Inter che, da quelle parti, sembra riuscire ad avere quasi un canale preferenziale.

Dall’Inter alla Roma: occhi su Di Cesare

Un colpo in difesa, un difensore centrale che ha vinto la Copa Sudamericana con il Racing. Ma adesso non si parla più dei nerazzurri ma solo dei giallorossi, che avrebbero intenzione, si legge, di versare 7 milioni di euro più altri 3 di bonus per raggiungere l’obiettivo.

Di Cesare, 22 anni, secondo quanto si legge sul sito citato prima, potrebbe arrivare nella Capitale la prossima estate: la Roma, in tutto questo, vorrebbe cercare di chiudere prima l’operazione e attenderlo appunto dalle parti di Trigoria il prossimo anno. Nel prossimo mese di marzo, viene messo nero su bianco, i giallorossi dovrebbero affondare e cercare in questo modo di chiudere in maniera definitiva l’operazione. Insomma, si guarda non solo all’immediato ma anche al futuro: sì, perché gennaio è vicino e il club qualcosa dovrà fare in due zone nevralgiche del campo: prima a destra, dove l’infortunio di ieri sera di Celik preoccupa e non poco, ma anche in attacco, dove si attende un vice Dovbyk che possa aiutare non solo l’ucraino a respirare quando sarà il momento, ma anche Ranieri nelle scelte da fare.