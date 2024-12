Doppio infortunio e scelte obbligate: a rischio per la Roma

La scelta non si è fatta attendere: è stato costretto ad uscire per un probabile problema muscolare. Poi la nuova sostituzione. Il tecnico non ha avuto altra scelta

I preziosi tre punti strappati contro il Lecce hanno permesso alla Roma di ritornare al successo, facendo intravedere segnali di risvegli. Per la compagine di Ranieri, però, sarà necessario trovare quella continuità di rendimento che in questo primo scorcio di stagione si è rivelata una vera e propria chimera sotto tanti punti di vista.

Importante, sotto questo punto di vista, sarà la prossima sfida contro il Como di Cesc Fabregas, la cui sfida contro il Venezia è entrata nelle sue battute conclusive. A tal proposito, in vista della sfida contro i giallorossi dovranno essere monitorare le condizioni di due calciatori della compagine lombarda.

Il primo ad uscire per infortunio è stato Fadera al 68′. Dopo aver provato a stringere i denti, il jolly di Fabregas è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un sospetto problema muscolare. A stretto giro di posta, però, il tecnico del Como è stato sollecitato ad effettuare un altro cambio forzato a causa delle condizioni fisiche non proprio ottimali di Sala, che ha lamentato un problema alla caviglia oltre che un colpo al polso. Sia le condizioni di Fadera che quelle di Sala saranno dunque monitorate con estrema attenzione: la loro presenza contro la Roma – allo stato attuale della situazione – potrebbe essere a rischio.