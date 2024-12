Dybala tra sogno e realtà: l’offerta che spariglia le carte

Il futuro di Paulo Dybala resta avvolto nel mistero: dalla posizione della Roma a quella dei diversi club sulle sue tracce. Ecco cosa sta succedendo

Anche contro il Lecce è salito in cattedra con una prestazione importante sotto tanti punti di vista. Per qualità, spirito, abnegazione e voglia di mettersi in gioco, Paulo Dybala è stato sicuramente uno dei migliori in campo nella sfida contro il Lecce. La scelta da parte di Ranieri di regalargli dei minuti in più rispetto a quelli inizialmente previsti ne è stata una manifestazione tangibile.

Assodato che esista una Roma con Dybala e una Roma senza la ‘Joya’ – con inevitabili discrepanze da un punto di vista tecnico – ipotizzare quale possa essere il futuro del numero 21 resta un’operazione piuttosto complicata. Non tanto per la volontà da parte dell’attaccante argentino di continuare la sua esperienza nella Capitale, ma per una situazione piuttosto nebulosa che ha nel contratto in scadenza nel 2025 un imprescindibile punto di non ritorno. A dispetto delle presenze che ancora mancano all’ex vice capitano della Juventus per il rinnovo automatico per un’altra stagione, le voci riguardanti l’interessamento dei vari club accostati al fuoriclasse argentino non sono di certo passate inosservate.

Calciomercato Roma, il Boca non molla Dybala: palla alla ‘Joya’

Oltre ai timidi accostamenti dalla Turchia – con il Fenerbahçe e il Galatasaray particolarmente attivi – hanno preso quota anche le indiscrezioni rimbalzate dall’Argentina. Le parole di Riquelme – che ha ricoperto di elogi l’attaccante della Roma – sono state lette come un indizio del revival dell’interesse degli Xeneizes per Dybala. In uno scenario piuttosto nebuloso, però, occhio anche ai nuovi possibili segnali dall’Arabia: eventualità suggerita da TNT Sports nei giorni scorsi, che ha evidenziato come sia l’Al-Qadsiah che l’Al Hilal stiano continuando a scorgere eventuali margini di manovra.

Di riflesso, è ritornato a ‘battere’ sulla questione anche il portale argentino soyxeneize, secondo il quale il Boca Juniors non avrebbe gettato la spugna in merito alla possibilità di mettere le mani su Dybala. Dal canto suo, l’argentino non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Un’eventuale offerta ‘milionaria’ dall’Arabia Saudita rappresenterebbe una vera e propria ‘sfida per qualsiasi club europeo‘. Il numero 21, però, ha dimostrato di saper rifiutare anche questo genere di proposte: seguiranno aggiornamenti.