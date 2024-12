Esonero prima della Roma: arriva il verdetto definitivo

Esonero prima della Roma e verdetto definitivo: doppio ex per il ritorno al passato contro i giallorossi. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma ha ritrovato il sorriso con una convincente vittoria per 4-1 contro il Lecce, interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. Questo successo segna la prima vittoria di Claudio Ranieri nella sua terza esperienza sulla panchina giallorossa.

La squadra ha mostrato intraprendenza e organizzazione, con El Shaarawy protagonista di due assist e reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Koné. Dicembre si prospetta un mese cruciale per la Roma, con una serie di impegni determinanti sia in campionato che in Europa.

Oltre alle sfide di Serie A, i giallorossi sono attesi da importanti appuntamenti in Europa League, dove puntano a migliorare la loro posizione nella nuova classifica di questo format e assicurarsi la qualificazione alla fase successiva. La gestione oculata delle energie sarà fondamentale per affrontare al meglio questo periodo intenso.

Esonero prima della Roma in casa Sampdoria: spunta anche l’ex Foti

Nel frattempo, il panorama calcistico italiano è scosso da movimenti sulle panchine. La Sampdoria, reduce da una pesante sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo, sta valutando l’esonero dell’allenatore Andrea Sottil. Il responsabile dell’area tecnica blucerchiata, Pietro Accardi, ha dichiarato: “Siamo tutti in discussione, parlerò col presidente. Chiedo scusa ai tifosi ma la stagione non è compromessa”.

Anche altre panchine di Serie A sono in bilico. Recentemente, due ex allenatori della Roma sono stati accostati a squadre in difficoltà, con esoneri imminenti a causa di risultati deludenti nelle ultime quattro partite, come nel caso di Zanetti all’Hellas Verona. Tornando a quanto sta accadendo in casa ligure, la Roma osserva con non poco interesse, non solo alla luce dei possibili sostituti ma anche per l’impegno in programma il 18 dicembre proprio con la Sampdoria per gli ottavi di Coppa Italia.

Come riferisce Marco Conterio su X, tra i possibili sostituti si fanno i nomi di Salvatore Foti, ex vice di Mourinho al Fenerbahce, e Aurelio Andreazzoli, già collaboratore di Accardi all’Empoli. Questi cambiamenti potrebbero influenzare l’andamento del campionato, rendendo ancora più avvincente la lotta per la salvezza e le posizioni europee.