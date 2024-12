Nuovo bomber dalla Serie B: la Roma ha già deciso

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, bisogna segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Dopo la sconfitta di lunedì scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Roma è tornata finalmente al successo in campionato. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri allo Stadio Olimpico il Lecce di Marco Giampaolo con un netto 4-1.

A sbloccare il match è stato Alexis Saelemaekers, ma il Lecce ha poi riportato il risultato in parità con il rigore realizzato al 40′ da Nikola Krstovic. La Roma, però, ha poi preso il largo nella ripresa con le reti siglate dai vari Mancini, Pisilli e Koné.

In attesa delle gare di oggi, di fatto, la vittoria contro il Lecce dà un po’ di respiro a tutto l’ambiente capitolino. La Roma, infatti, si è portata momentaneamente all’undicesimo posto con cinque punti di vantaggio sul Como. La squadra di Ranieri scenderà ora in campo giovedì prossimo contro il Braga in Europa League, ma prima bisogna registrare una novità di calciomercato.

Calciomercato, Matteo Brunori del Palermo proposto alla Roma: ecco le ultime

Secondo diverse indiscrezioni, infatti, il nome di Matteo Brunori del Palermo è stato accostato proprio a quello della Roma. Quest’ultima, infatti, sta cercando per la prossima sessione di mercato invernale di gennaio un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Dovbyk.

Alla Roma, dunque, sarebbe stato proposto Matteo Brunori, ma l’ipotesi che porta all’attuale centravanti del Palermo di Alessio Dionisi non stuzzica i dirigenti giallorossi. Nelle prossime settimane, quindi, sapremo sicuramente qualcosa in più su chi sarà il nuovo attaccante della squadra agli ordini di Claudio Ranieri.