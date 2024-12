Scacco matto da 25 milioni: Milan-Roma finisce così

Scacco matto da 25 milioni. La Roma inizia seriamente a pensare al mercato di gennaio. In tal senso si può prevedere una sfida con il Milan.

Florent Ghisolfi sperava che, dopo la caldissima estate che aveva visto la Roma come una delle protagoniste assolute del mercato, si sarebbe potuto godere un po’ di meritato riposo durante l’inverno.

Invece la stagione della Roma non ha intrapreso quel cammino luminoso che gli acquisti estivi lasciavano presagire. Il direttore sportivo francese si è anche dovuto imbattere con una realtà inimmaginabile nei mesi riscaldati dal solleone. In soli quattro mesi ben tre tecnici cambiati. E cambiamenti tecnico-tattici che hanno modificato in corsa anche i progetti abbozzati per la finestra di gennaio. Accanto al ds giallorosso vi è ora Claudio Ranieri che sicuramente avrà già dettato le prime linee guida da seguire. Nomi nuovi, e forse anche qualche prospetto indicato dai suoi predecessori.

Scacco matto da 25 milioni. Roma o Milan?

L’annuncio di mercato di elgoldigital.com riporta in auge un giovane profilo che la Roma monitorizza da quel dì.

Il giovane talento in questione è João Lucas de Souza Cardoso, per tutti Johnny, classe 2001, centrocampista statunitense del Betis. Su di lui ha posato gli occhi l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Per il ‘Cholo’ il centrocampista a stelle e strisce rappresenta il tassello mancante al suo centrocampo. I biancorossi di Spagna sono pronti a versare al Betis la somma prevista dalla clausola rescissoria e fissata a 25 milioni di euro. Ma l’Atletico Madrid dovrà prestare attenzione alle ‘nostre’ Roma e Milan, anch’esse interessate al centrocampista americano. La Roma, così come la società rossonera, non è intenzionata a chiudere l’affare durante la sessione invernale. Se ne dovrà parlare, dunque, la prossima estate. Sempre che, nel frattempo, il ‘Cholo’ Simeone non chiuda l’affare a gennaio per il ‘suo’ Atletico Madrid.