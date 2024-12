Voltafaccia Inter e Juve: arriva la scelta del club

Voltafaccia Inter e Juve: nonostante l’assedio programmato il club ha deciso in questo modo. Niente colpo grosso a gennaio

Tutto è cambiato nel corso di questi mesi. Tutto è cambiato rispetto alla scorsa estate quando il club proprietario del cartellino ha deciso di chiudere le porte in faccia a tutte le squadre che erano interessate al giocatore. Ma da quel momento in poi il campo lo ha visto davvero con il contagocce, quindi gli agenti, secondo il Mirror, si stanno muovendo per trovare una via d’uscita.

E il giocatore, un difensore che conosce il campionato italiano molto bene, ha diversi estimatori nella nostra Serie A. Avrebbe quindi delle garanzie sull’utilizzo. Soprattutto se dovesse decidere di accettare la corte della Juventus: non solo ritroverebbe Thiago Motta in panchina, un allenatore che lo ha lanciato nel calcio che conta, ma troverebbe una squadra che in difesa è in piena emergenza e che quindi lo farebbe giocare con continuità. Non è un dato da sottovalutare questo.

Assalto a Kiwior: l’Arsenal ha già risposto

Ovviamente avrete capito che parliamo di Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal che, secondo la fonte citata prima, vorrebbe essere ceduto visto lo scarso minutaggio accumulato fino al momento. L’Arsenal però a quanto pare vuole tenerlo, e quindi terrà duro per i prossimi sei mesi non concedendo il via libera al calciatore per un paio di motivi: il primo è che Arteta, nonostante lo utilizzi poco, lo vede di buon occhio e sa che si potrebbe fidare; il secondo motivo è relativo al costo del cartellino: da quelle parti sono sicuri che il suo valore è aumentato da quando è arrivato in Premier League.

Detto questo, sulle tracce del centrale che all’occasione può essere pure schierato su una delle due corsie, non ci sarebbero solamente i bianconeri ma anche il Napoli – alla ricerca di un difensore pronto ad essere gettato nella mischia – ma anche Inter e Milan, che hanno voglia e bisogno di rinforzarsi dietro. Quindi è caccia aperta all’uomo del momento. Anche se sarà difficilissimo, se non impossibile, riuscire ad arrivare a dama. A meno che l’Arsenal non cambi idea, ma appare molto complicato.