Calciomercato Roma, scambio in Serie A: Ghisolfi pronto a chiudere

Calciomercato Roma. I primi tre punti di Claudio Ranieri inducono a guardare con più di ottimismo al futuro prossimo della formazione giallorossa.

La Roma che è nata in estate ha cambiato notevolmente i suoi tratti caratteristici. Piano piano, pezzo dopo pezzo, sembrava sempre più acquisire le fattezze desiderate da Daniele De Rossi.

La scelta della società giallorossa di mettere alla porta l’ex Capitan Futuro, dopo soltanto quattro giornate di campionato, ha dato quasi l’impressione che l’interminabile sessione di mercato estiva fosse stata soltanto un’inutile perdita di tempo e di non pochi denari. L’arrivo di Ivan Juric non ha fatto altro che creare ancora più confusione all’interno dell’ambiente giallorosso, e non certo per le sole responsabilità dell’allenatore croato. Messo alla porta anche l’ex tecnico del Torino la scelta è caduta sull”usato sicuro’: Claudio Ranieri. Ora che il Ranieri Ter ha dato vita alla Roma Ter si inizia anche a pensare a come migliorarla.

Calciomercato Roma. Arriva un’importante conferma

Migliorare la Roma vuol dire cercare nuovi profili da Roma e, allo stesso tempo, confermare chi si è mostrato degno di indossare la maglia giallorossa.

E’ stato molto tempo fuori dai campi di calcio per via di un infortunio ma ora Alexis Saelemaekers, centrocampista della Roma e della nazionale belga, in prestito dal Milan, dai campi di calcio non intende più uscire. E non lo farà certo uscire Claudio Ranieri il quale, una volta ritrovato il classe 1999, intende farlo diventare pilastro inamovibile della sua Roma. Da questo punto di vista la strategia della società capitolina è chiara. La conferma arriva direttamente da milanlive.it.

Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso. è al lavoro per riscattare Alexis Saelemaekers, arrivato alla Roma in estate attraverso lo scambio che ha poi portato al Milan l’attaccante inglese, di proprietà della società giallorossa, Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha segnato poco con la maglia rossonera addosso ma il Milan vorrebbe tenerlo perché ritenuto prospetto con caratteristiche importanti e non facilmente reperibili altrove. Ogni giorno che passa avvicina di più Alexis Saelemaekers alla Roma. A titolo definitivo.