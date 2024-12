Grave infortunio, UFFICIALE: salta anche la Roma

Grave infortunio, salta anche la gara con la Roma. Il comunicato UFFICIALE spiega tutto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La stagione 2024-2025 dell’AS Roma è stata finora caratterizzata da numerose difficoltà, sia sul piano dei risultati che della gestione tecnica. Attualmente, la squadra occupa l’undicesima posizione in Serie A, con soli 13 punti accumulati, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.

L’inizio del campionato è stato segnato da prestazioni altalenanti, culminate con la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, che ha evidenziato le fragilità difensive della squadra. Questa situazione ha portato all’esonero di Daniele De Rossi a settembre, dopo appena quattro giornate senza vittorie. Al suo posto è subentrato Ivan Jurić, il cui impatto iniziale sembrava promettente con una vittoria per 3-0 contro l’Udinese.

Tuttavia, la squadra non è riuscita a mantenere una continuità di risultati, portando a ulteriori cambiamenti. Recentemente, Claudio Ranieri, 73 anni, è tornato sulla panchina giallorossa per la terza volta, con l’obiettivo di risollevare le sorti del club. Oltre alle difficoltà tecniche, la Roma ha dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno ulteriormente complicato la situazione.

Infortunio al crociato e stagione finita, mazzata UFFICIALE in casa Empoli per Pellegri

Giocatori chiave come Bryan Cristante hanno subito problemi fisici; in particolare, Cristante ha riportato problemi alla caviglia il 4 dicembre 2024, con un rientro previsto per il 10 dicembre. Anche Zeki Celik ha subito un infortunio nell’ultima gara con il Lecce, sebbene non gravissimo.

Questi stop, come non poche volte accaduto in passato, hanno limitato le opzioni a disposizione degli allenatori, influenzando le prestazioni della squadra. Uno dei casi più emblematici di quest’anno, ad esempio, è quello relativo alla gestione di Le Fée, costato 23 milioni di euro ma quasi mai in grado di garantire continuità di rendimento in questa prima parte di stagione, che lo ha visto infortunarsi nella gara di esordio personale all’Olimpico contro l’Empoli.

In un contesto più ampio, anche altre squadre di Serie A stanno affrontando gravi problemi legati agli infortuni. L’appena citato Empoli, infatti, ha recentemente subito una significativa perdita, quella di Pietro Pellegri. Il centravanti del Torino si era visto costretto a lasciare il campo dopo soli dieci minuti al Bentegodi, ricevendo poi la conferma di quanto si temeva.

L’infortunio è grave e la sua stagione è già conclusa. L’attaccante dell’Empoli ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, una diagnosi che rappresenta un duro colpo per il giocatore, il club e i tifosi. Si tratta del terzo caso di questo tipo per la squadra toscana in questa stagione, dopo quelli di Saba Sazonov e Nicholas Haas, alimentando un clima di preoccupazione.

Questo il comunicato ufficiale dei toscani: “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Pietro Pellegri, uscito durante la gara di ieri contro il Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.