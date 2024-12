Allegri e la Roma: confessione ai tifosi a microfoni spenti

Intercettato nel corso dell’inaugurazione della mostra ‘Sfumature di Azzurro’, Massimiliano Allegri ha risposto alle voci che lo vedono sempre più vicino alla città eterna

Dopo settimane di digiuno la Roma ha riassaporato il sapore della vittoria grazie alla cura Ranieri, il quale, nel tentativo di riportare semplicità e ordine nello spogliatoio, sembrerebbe esser ripartito da un sistema di gioco in cui gli esperimenti eccessivamente complessi, almeno per ora, non sono graditi.

La figura di Sir Claudio era, anche a detta di tifosi e appassionati esterni, l’unica realmente in grado di riportare serenità in un ambiente falcidiato da una serie di terremoti tecnico-tattici e rotture interne a dir poco penalizzanti, che hanno relegato i giallorossi a zone della classifica piuttosto inedite, almeno per la Roma del terzo millennio.

Il progetto, tuttavia, appare ancora tutt’altro che solido, vista la permanente precarietà di alcuni dei ruoli più importanti della dirigenza giallorossa e la presenza di un contratto da allenatore a tempo determinato per Sir Claudio. La terza esperienza di Ranieri, proprio come la seconda nel 2019, è dichiaratamente da traghettatore e pacere di un ambiente in guerra.

Tuttavia Ranieri questa volta, al contrario di quanto avvenuto nella sua seconda avventura da allenatore giallorossa, non lascerà la Roma a fine mandato, ma salirà in dirigenza per influenzare la scelta del nuovo allenatore e più in generale il futuro della Roma. Parlando proprio del prossimo tecnico che siederà sulla panchina, sono giunte novità direttamente da Massimiliano Allegri, ovvero uno dei candidati più chiacchierati delle ultime settimane.

Allegri-Roma: la rivelazione dell’ex Juventus

Capace di dividere in due la penisola calcistica – c’è chi lo definisce come un gestore sopraffino e l’unico realmente in grado di proiettare nuovamente la Roma sulla cima della classifica e chi, al contrario, ne critica da sempre una supposta sciatteria tecnico-tattica che, abbinata ad un conservatorismo difensivo che lascia poco spazio allo spettacolo, lo hanno consacrato come uno dei vincenti più criticati di sempre. Una cosa è certa: Allegri stamane era alla Farnesina, all’inaugurazione della mostra ‘Sfumature di Azzurro’.

🚨Siparietto bellissimo con #Allegri alla Farnesina: alle nostre domande sull’#ASRoma e il #WestHam letteralmente scappa e chiede “dov’è l’uscita?”🫣😅

🔴Nessuna risposta su #Ranieri e gli Hammers, poi aggiunge: “Come va con l’inglese? Molto bene!”🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@calciomercatoit pic.twitter.com/zgMbeqQpU7 — Francesco Iucca (@francescoiucca) December 10, 2024

Intervistato da calciomercato.it proprio in merito alle voci che lo vedrebbero vicino alla Roma (ma anche al West Ham), l’ex allenatore del Milan non ha svelato nulla di fronte le telecamere ma, a microfono spento, secondo quanto riportato da calciomercato.it, Allegri si sarebbe fatto scappare un retroscena: “Gli americani non mi hanno chiamato“. E se a chiamarlo non fossero stati gli americani, ma direttamente Claudio Ranieri? Difficile ragionare per speculazioni e solo il tempo saprà rispondere ai nostri dubbi.