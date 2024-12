Bonucci accusa Mourinho: “L’accordo con la Roma è saltato per questo”

Bonucci accusa Mourinho: l’ex difensore della Juventus ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della trattativa saltata con i giallorossi

Tutto vero. E’ stato ad un passo dalla Roma. L’ex Juventus Leonardo Bonucci ha rilasciato un’intervista a Prime Video dove, intanto, ha ripercorso molti momenti della sua carriera, tra i quali anche il famoso sgabello di Porto e la lite con Allegri. Ma ha anche parlato di quello che è successo un anno fa, quando è stato vicinissimo ai giallorossi.

Sembrava una cosa fatta. Poi ai tifosi questo innesto non era andato giù e tutto finì nel dimenticatoio. A rivelarlo, come detto, è stato lo stesso Bonucci, che ha parlato in questo modo: “La storia della Roma era vera. Mourinho mi ha chiamato più di una volta. Mi disse “Allenati bene perché il 3 gennaio giochi subito contro la Cremonese”. Io quindi risposi: “Va bene”. In Germania il campionato si ferma il 20, starò quindi due-tre giorni fermo e poi inizierò ad allenarmi il 28, quando tornerò in Germania. Appena apre il mercato arrivo. Avevamo trovato una sorta di accordo intorno al 23 dicembre, la sfiga ha voluto che la notizia è uscita nel periodo di Natale, in cui non lavora nessuno e non si parla di niente”.

Bonucci: “Mourinho non mi ha chiamato”

“A Roma quindi l’elemento di discussione era diventato Bonucci. Alcuni tifosi l’hanno però gonfiata. Mourinho pensava che la Roma gli avrebbe rinnovato il contratto per l’amore che gli dimostravano i tifosi, quindi ha preso la palla al balzo e ha preferito puntare su altro senza nemmeno chiamarmi dopo. Un po’ sono rimasto male, sono onesto. Tra uomini ci si parla. Io l’ho rivisto a Istanbul e gli ho detto: ‘Ti ringrazio per non avermi portato a Roma perché sono venuto a Istanbul, ho conosciuto una bella città e bravissime persone. Alla fine non mi hai portato alla Roma ma ti devo comunque ringraziare’”.

Queste le parole di Bonucci nell’intervista. Poi sappiamo tutti com’è andata a finire, prima con lui e poi con lo Special One, esonerato dai Friedkin qualche giorno dopo l’inizio del mercato di gennaio.