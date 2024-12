Addio Roma: scambio con la Juve a gennaio

Arriva un possibile scambio con la Juventus a gennaio, una doccia gelata per Ghisolfi che aveva piani differenti. La Roma studia altre mosse

I giallorossi devono rinforzarsi nella finestra invernale, così come i bianconeri. Le cose non stanno andando bene, soprattutto in alcuni ruoli e l’attacco è uno di questi. Tutte e due le squadre hanno bisogno di un centravanti.

A gennaio bisogna fare mercato. Questo non è un imperativo che riguarda solo la squadra giallorossa ma anche ad esempio la Juventus. In molte hanno bisogno di ritocchi, alcune più pesanti di altri. Sia la Roma che i bianconeri hanno urgenze in attacco, dove manca un bomber di scorta. A Torino c’è solo Vlahovic, vista la defezione continua di Milik. A Roma il solo Dovbyk non può bastare e la condizione fisica deficitaria sta presentando il conto, mostrandolo peggio di quello che realmente è. Shomurodov non è un’alternativa credibile, Dybala può adattarsi ma non rappresenta l’optimum.

Ghisolfi sta pensando con Ranieri a come intervenire sul mercato e ci sono alcuni profili che piacciono ad entrambi. Giacomo Raspadori è uno di questi, visto che a Napoli non sta trovando molto spazio e vorrebbe avere maggiori opportunità di sentirsi protagonista. Antonio Conte vorrebbe trattenerlo e lo ha provato anche in una zona più arretrata del campo, ma la volontà del ragazzo potrebbe essere rispettata.

La Juventus valuto uno scambio per Raspadori: per la Roma diventa tutto più difficile

La Juventus ha un vantaggio sulla Roma per quanto riguarda il tentativo di arrivare a Raspadori. Paolo Paganini, esperto di calciomercato di Rai Sport, ha voluto riportare una notizia di mercato che riguarda proprio questa situazione. Sul proprio profilo X il giornalista ha scritto:

“Torna in auge per gennaio il nome di Raspadori per l’attacco della Juventus. Sull’attaccante del Napoli c’è anche la Roma ma Giuntoli ha un rapporto privilegiato con Raspadori”.

In ottica Napoli c’è anche il nome di Danilo e non si può escludere uno scambio che coinvolga entrambi e possa garantire una doppia soluzione per la difesa dei partenopei e per l’attacco dei bianconeri. La Roma in questo resta defilata e andrà probabilmente a sondare altri profili.