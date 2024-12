Allegri tra Milan e Roma: veto assoluto e scelta obbligata

Allegri alla Roma, veto assoluto e scelta obbligata. Il fattore Milan diventa decisivo, ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ex allenatore della Juventus.

La Roma è tornata a sorridere dopo un periodo di alti e bassi grazie alla convincente vittoria contro il Lecce nell’ultima giornata di campionato. Un successo importante per i giallorossi, che hanno dimostrato compattezza e determinazione in una partita dominata fin dai primi minuti.

Il calendario per Koné e colleghi si preannuncia, però, tutt’altro che semplice. In campionato, la Roma dovrà affrontare sfide impegnative, come definite dallo stesso Ranieri, indipendente dallo spessore e la portata del nome dell’avversario.

In Europa League l’attenzione è già rivolta al delicato match contro il Braga di domani, per provare a migliorare la posizione in una classifica europea che continua a non mostrare grandi sorrisi ai capitolini, rei di aver sprecato diverse occasioni soprattutto nelle prime uscite continentali di questa stagione.

Allegri alla Roma e niente Milan: dal veto di Ibrahimovic alla ‘chiamata’ di Ranieri

Intanto, in una fase che resta delicatissima per il prosieguo di questa stagione e il futuro che attende la Roma, non manca certamente spazio per voci di calciomercato e aspettative relative ai cambiamenti necessari che ci si attende dalla società. Oltre a riprogrammazioni dirigenziali e approdi che limino la squadra già a gennaio, c’è attesa anche per le ingerenze dello stesso Ranieri nella scelta del prossimo mister, col quale catalizzare finalmente un progetto a lungo termine non appena conclusa una stagione fin qui a dir poco complicata.

Tra i vari, il nome di Massimiliano Allegri è continuato a circolare negli ambienti romanisti. La Roma, come si ricorderà, pareva vicino al mister già prima dell’arrivo di Mourinho, quando il toscano, approdato poi alla Juventus, pareva ingolosire nobilissime realtà europee. Ormai affrancato contrattualmente dalla Juventus, Allegri è ancora senza panchina, stimolando attenzioni e avances anche in Premier League.

Circa un possibile ritorno in Italia, realtà come Roma e Milan paiono essere possibili destinazioni ma, proprio a tal proposito, non possono sfuggire gli ultimi aggiornamenti a cura di Calciomercato.it. Come riferito da Eleonora Trotta sul canale Youtube, questi gli ultimi aggiornamenti. “Sulla pista West Ham arrivano notizie discoranti. Allegri studia l’inglese, ricordo ancora le passate notizie di anni fa in ottica Chelsea o Manchester United, che aveva pensato a lui prima di Amorim. Allegri studia da anni l’inglese. Alcuni tifosi gli hanno chiesto se avesse sentito Ranieri, in ottica Roma, che gli hanno avanzato questa domanda in modo ufficioso. Lui dice che gli americani non lo hanno chiamato, senza nominare Ghisolfi o Ranieri“.

“Per noi maliziosi che navighiamo il mercato, non rappresenta una vera e propria smentita. Già avevamo parlato di Allegri come possibile allenatore per il post-Fonseca e di un suo ritorno al Milan, ma finché ci sarà Ibrahimovic non è semplice. Rispetto a qualche anno fa, però, Allegri non ha più un mercato di primissima fascia. Era stato molto vicino al Real Madrid e lo stesso Branchini lo ha detto. Il Real al momento fa altre scelte: nel periodo di caos con Lina Soulokou e dopo essere stato vicino alla Roma ai tempi di Baldini e Sabatini, ora un pensiero per la Roma lo fa“.

“La Roma ha i soldi e lui ha un ottimo rapporto con Ranieri. Almeno ragionando sugli allenatori, oggi chi potrebbe chiamare? Ghisolfi nel frattempo si concentrerà sul calciomercato, mentre Ranieri ha quasi carta bianca per gli allenatori. Ad oggi, undici dicembre, sicuramente Allegri ha più mercato in Italia che all’estero, escludendo l’Arabia Saudita. In Arabia è stato molto corteggiato con offerte pazzesche da 20-30 milioni di euro annui ma lì sono cambiati alcuni parametri. Si tratta di un nome più attuale in Italia che all’estero“.