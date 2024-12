Calciomercato, rivoluzione Roma: doppio addio e triplo innesto

Calciomercato, rivoluzione Roma: sono almeno cinque i movimenti che il club giallorosso farà a gennaio. Ecco tutto quello che potrebbe succedere

Mancano ancora diverse partite alla fine del 2024 – già domani sera la Roma scenderà in campo all’Olimpico in Europa League contro il Braga – ma gennaio è dietro l’angolo e sappiamo benissimo che è il mese del mercato.

Almeno tre innesti dovrebbe farli la Roma, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Il Tempo questa mattina. Innesti che saranno quasi sicuramente anticipati dalle uscite che non solo dovranno portare un risparmio sull’ingaggio dei giocatori, ma anche chissà, qualche milione fresco da investire immediatamente per le operazioni che Ghisolfi ha in mente. Una Roma, quindi, dai grandi movimenti. E andiamo a vedere quali potrebbero essere.

Calciomercato Roma, tutti i nomi

Il primo degli scontenti, visto lo scarso minutaggio precedente e visti i zero minuti accumulati con Ranieri, è Le Fée: il centrocampista arriva per 23milioni di euro dalla Francia potrebbe partire in prestito. Poi come sappiamo c’è anche il caso Zalewski: ancora non ha rinnovato ed è probabile che vada via a parametro zero. La Roma però proverà a cederlo subito per regalarsi qualche entrata che potrebbe aiutare nei movimenti.

Due escono, ma chi entra? Gli obiettivi li conosciamo: un terzino destro, un centrale difensivo e un attaccante che possa aiutare Dovbyk perché Shomurodov non convince. Quest’ultimo punto è quello che ancora non conosce un vero e proprio profilo, mentre per quanto riguarda l’esterno difensivo nella testa di Ghisolfi c’è Devyne Rensch dell’Ajax. L’opzione in mezzo, invece, è quella che porta anche a Luiz Felipe, ex Lazio, che è stato proposto alla Roma dopo aver lasciato l’Al Ittihad. Quindi, per rinforzare il pacchetto arretrato ci sono già i nomi sul taccuino di Ghisolfi. Ci sarà senza dubbio anche quello dell’attaccante, ma al momento non è spuntato fuori. Ma manca poco per scoprirlo, tra pochi giorni è gennaio, è nuovo anno. Sperando che possa essere più sereno di questo 2024 sulle montagne russe.