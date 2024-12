Ginocchio KO prima della Roma, UFFICIALE: deve operarsi

Ginocchio Ko prima della Roma, UFFICIALE: il calciatore si dovrà operare. Salta, quindi, il match contro i giallorossi

Saranno giorni intensi, questi, per la Roma di Claudio Ranieri: domani il Braga, poi il Como, e poi anche la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria che ieri ha ufficialmente nominato il nuovo allenatore, quel Leonardo Semplici che ha preso il posto di Sottil.

E l’avventura del nuovo tecnico, almeno stando alle informazioni che sono state riportate questa mattina da Il Secondo XIX, non inizia nel migliore dei modi. Un infortunio, infatti, ha messo ko un giocatore che quindi la prossima settimana non sarà allo stadio Olimpico e non potrà aiutare i compagni per un po’ di tempo.

Ginocchio Ko: Ferrari si opera

Alex Ferrari, difensore centrale, ha preso una decisione. “ Dopo essersi sottoposto a diversi consulti, che hanno evidenziato il problema al menisco interno della gamba destra , il ragazzo ha deciso di operarsi . L’appuntamento è fissato a venerdì a Bologna. L’intervento avverrà in artroscopia e i tempi di recupero, salvo imprevisti, sono fissati ad un mese e mezzo circa . Il nuovo tecnico dovrebbe dunque averlo a disposizione per la fine di gennaio”.

Inizio brutto quindi per Semplici anche se i tempi di recupero sono già stati fissati. Però il benvenuto non è stato dei migliori per il tecnico, esperto, che ha un compito assai importante, quello di portare la Samp in posizioni di classifica migliori e soprattutto cercare di risollevare una squadra che ha preso cinque gol dal Sassuolo nell’ultimo match di campionato. Ferrari, quindi, salterà il match dell’Olimpico nel quale comunque Ranieri sicuramente farà un ampio turnover. Ma è ancora presto per pensarne.