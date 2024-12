La Roma prima di tutto, UFFICIALE: annuncio e promessa di Ghisolfi

Identità e senso di dovere, arriva la promessa e l’annuncio UFFICIALE in casa Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma si prepara ad affrontare il Braga in Europa League con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso europeo. L’arrivo di Claudio Ranieri in panchina ha portato una scossa d’orgoglio a una squadra in difficoltà, ma il cammino è ancora lungo e insidioso. Il tecnico testaccino sta lavorando per recuperare solidità difensiva e una maggiore incisività in attacco, mentre l’ambiente resta diviso tra speranza e attesa.

A complicare il momento c’è l’urgenza di un calciomercato che possa realmente incidere. Florent Ghisolfi, responsabile dell’area tecnica, è sotto pressione per migliorare una rosa che ha mostrato limiti evidenti nella prima parte della stagione.

Ghisolfi, annuncio e promessa ai tifosi: “Faremo il massimo”

Nonostante le ingenti risorse già investite, il mercato di gennaio diventa cruciale per raddrizzare le sorti del campionato e mantenere vivo il sogno europeo. In cima alla lista delle priorità, un terzino destro e un rinforzo a centrocampo, ma tutto dipenderà dalla capacità di gestire le risorse disponibili.

Intanto, Ghisolfi ha saputo catturare l’attenzione durante la recente serata “Business Club” organizzata dalla Roma a Villa Miani. L’evento, che ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri e di altre figure di spicco, è stato arricchito dalla presenza di alcuni giocatori giallorossi, tra cui Pisilli, Svilar, Soulé e Saelemaekers. Un momento conviviale che ha unito sponsor, tifosi e squadra in un’atmosfera festosa, culminata con un messaggio chiaro: “Voi siete la Roma”.

Un richiamo all’essenza di un club che vive della passione dei suoi sostenitori, ma che ora attende risposte concrete sul campo e dal mercato. Rivolgendosi agli sponsor e ai tifosi presenti, ha dichiarato: “Ho capito il vostro amore per la Roma, perché voi siete la Roma, dagli sponsor ai tifosi, voi siete la Roma. E faremo il massimo con la proprietà, con il mister Ranieri, per voi e per la Roma“. Parole che risuonano forti, non solo per il loro significato ma anche per il fatto che siano state pronunciate in italiano, dal palco, segnando una vicinanza simbolica alla tifoseria.