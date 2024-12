Roma-Braga, recupero lampo e assenza UFFICIALE | VIDEO ASRL

Ecco le ultime direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, dove Ranieri e la sua Roma stanno preparando il match europeo con il Braga

Mentre le voci che danno Massimiliano Allegri in orbita intorno al pianeta Roma si fanno piuttosto rumorose – il che sta spingendo il panorama calcistico italiano a monitorare con cura ogni possibile segnale utile a definire con maggior precisione le intenzioni dell’ex tecnico della Juventus e quelle di Claudio Ranieri, il quale, oltre a ricoprire il ruolo di allenatore della Roma, sta già con un piede in dirigenza – la Roma scende sui campi di allenamento del centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare il match casalingo con il Braga, con cui i giallorossi dovranno necessariamente portare punti a casa per iniziare a sorridere alla vista della classifica di Europa League.

La trionfante sfida con il Lecce ha indubbiamente restituito fiducia alla formazione di Ranieri, a cui vittorie e punti occorreranno come l’ossigeno per ricostituire in particolare la componente psicologica, che fino a pochi giorni fa appariva confusa e danneggiata dai continui terremoti prima tecnico-tattici e poi ambientali che hanno colpito Trigoria. Ecco le ultime dal campo di allenamento giallorosso.

Cristante out, il resto del gruppo è al completo

Nonostante i novanta minuti consumati nel corso del match con i salentini, Paulo Dybala sta bene e così tutti i suoi compagni a rischio.

Nella sfida casalinga dominata, la Joya è stato impiegato in ruolo a metà tra il falso nueve e il trequartista – quando il fuoriclasse argentino era in possesso Saelemaekers ed El Shaarawy tendevano a buttarsi in profondità per fornire soluzioni a Dybala -, il che ha fatto preoccupare diversi tifosi, sia per la tenuta fisica dell’argentino che per le condizoni di Artem Dovbyk.



Oggi, tuttavia, entrambi hanno partecipato alla sessione di gruppo. Anche Zaki Celik, a cui è subentrato un convincente Saud Abdulhamid, è tornato ad allenarsi in gruppo. Unico assente Bryan Cristante, la cui assenza potrebbe permettere a Enzo Le Fée di tornare in campo.