Tonali per Douglas Luiz: ritorno choc a gennaio

Ritorno choc a gennaio per Tonali, dal Milan alla Juventus. Coinvolto anche Douglas Luiz: condizione già fissata per la firma.

Il calciomercato invernale si avvicina, e le big della Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Juventus, Inter e Milan, in particolare, potrebbero essere protagoniste di operazioni significative, dettate sia dalla necessità di colmare lacune tecniche sia dalla voglia di inseguire ambiziosi traguardi stagionali.

La Juventus, reduce da prestazioni altalenanti, punta a rafforzare la difesa e cerca un attaccante che possa dare respiro a Dusan Vlahovic. Tra i nomi in circolazione, però, spicca un possibile ritorno eccellente, oltre ai vari elementi fin qui emersi per apportare modifiche alla squadra in difesa alla luce degli infortuni di Bremer e Cabal.

Trattasi di Sandro Tonali: il centrocampista, attualmente al Newcastle, vive un momento di difficoltà in Premier League, e l’ipotesi di un rientro in Italia sembra tutt’altro che remota. Sandro Tonali, dopo il trasferimento al Newcastle nella scorsa estate, non è riuscito a trovare continuità nella squadra inglese. Nonostante un contratto valido fino al 2028 e un investimento importante da parte del club (circa 70 milioni di euro), il centrocampista italiano appare sempre più ai margini del progetto tecnico.

Tonali torna in Serie A, dall’Inter e il Milan allo scenario Juventus

Nelle ultime settimane, Tonali ha spesso iniziato le partite in panchina, accumulando pochi minuti in campo, mentre continua a brillare con la maglia azzurra della Nazionale, grazie alla fiducia concessagli dal CT Luciano Spalletti. La permanenza a Newcastle si sta rivelando difficile anche sul piano personale. Le prestazioni altalenanti della squadra e un ambiente non del tutto accogliente hanno aumentato il desiderio del giocatore di tornare in Serie A, dove ha lasciato ricordi indelebili e un legame speciale con il Milan.

A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport”, che evidenzia come gli attuali presupposti rendano possibile un ritorno solo con una modalità iniziale di prestito. Il suo ingaggio da 9 milioni netti è fuori portata per molte società italiane, soprattutto dopo la fine dei benefici fiscali legati al Decreto Crescita. Nonostante ciò, Milan, Inter e Juventus monitorano con interesse la situazione, consapevoli che un profilo del genere potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo.

Il Milan, in particolare, potrebbe rappresentare una destinazione privilegiata per Tonali, data la sua storica passione per i colori rossoneri. Tuttavia, non mancano gli estimatori anche in altri top club europei, come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, pronti a inserirsi in una trattativa che promette di animare il mercato invernale. Per Tonali, gennaio potrebbe rappresentare il mese della rinascita.

Da non escludere, aggiungiamo, eventuali ingerenze anche di scenari legati a calciatori come Douglas Luiz, il cui impatto in Serie A è stato fin qui meno felice del solito e un cui ritorno in una quasi compianta Premier League non può essere aprioristicamente escluso. Chissà che il chiavistello non possa essere rappresentato proprio dal centrocampista brasiliano, assecondando tutte le parti in causa.