Lesione UFFICIALE, torna nel 2025: salta Milan-Roma

La Roma si prepara ad affrontare un mese di dicembre cruciale, con impegni determinanti sia in Serie A che in Europa League. Attualmente, la squadra giallorossa occupa una posizione di metà classifica in campionato e mira a risalire per assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

In Europa League, la Roma è in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, rendendo ogni partita decisiva, a partire da quella odierna contro il Braga; il calendario di dicembre presenta sfide impegnative. In campionato, la Roma affronterà squadre di alta classifica, mentre in Europa League dovrà consolidare la propria posizione nel girone. La gestione delle energie e la profondità della rosa saranno fattori chiave per affrontare al meglio questo periodo intenso.

Lesione UFFICIALE e niente Milan-Roma: le diagnosi su Morata e Loftus-Cheek

Il mese si concluderà con una trasferta fondamentale: il 29 dicembre, la Roma sarà ospite del Milan a San Siro. Questa partita potrebbe avere un impatto significativo sulle ambizioni stagionali di entrambe le squadre. Il Milan, diretto concorrente per le posizioni europee, sta vivendo una stagione altalenante e la sfida rappresenta un’opportunità per la Roma di guadagnare punti preziosi e, al contempo, frenare un avversario diretto.

In vista di questo incontro, il Milan deve fare i conti con gli infortuni di due giocatori chiave. Durante la recente partita di Champions League contro la Stella Rossa, sia Alvaro Morata che Ruben Loftus-Cheek sono stati costretti a lasciare il campo per problemi fisici. Sui due rossoneri, proprio in questi minuti, arrivano aggiornamenti di non trascurabile importanza, che riferiscono come l’attaccante spagnolo abbia rimediato un trauma elongativo in regione addutoria, anche se gli esami hanno escluso lesioni ai muscoli addttori.

Per Loftus-Cheek, invece, si tratta di una lesione del bicipite femorale destro, che ha portato il Milan a programmare una nuova valutazione clinico strumentale tra 7-10 giorni.