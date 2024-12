Pellegrini allo scoperto sul suo futuro: “Una bugia detta un milione di volte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Pellegrini è tornato a parlare anche del suo futuro oltre a toccare molti temi caldi di casa Roma

Uno dei protagonisti della sfida contro il Braga è stato sicuramente Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è letteralmente salito in cattedra con una prestazione convincente sotto tanti punti di vista, impreziosita anche dalla rete che di fatto ha stappato la partita, orientandola nei binari più congeniali ai giallorossi.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista giallorosso ha toccato diversi argomenti. Tra questi, impossibile non menzionare il riferimento alle tante voci che lo vorrebbero lontano dalla Capitale, alla luce anche della particolare situazione contrattuale. Ecco quanto riferito a tal proposito: “Mi aspetto di tornare titolare? Non penso a questo. Al di là delle stupidaggini che dicono su di me, siamo una squadra di ragazzi che vogliono il meglio per la Roma e a me interessa ancora di più. Mi allenerò come sempre, dando il 100% per far vincere la Roma. La gente deve sapere che io sono me stesso sempre, sia davanti alle telecamere che fuori: rimarrò così perché mi piace“.

Pellegrini ha poi rincarato la dose: “Quello che è successo potrebbe condizionare le tue scelte e portarti ad un addio alla Roma? Non credo. Una bugia detta un milione di volte resta tale e non diventa mai una verità. Io penso sempre al bene della Roma: se il bene della Roma sarà che io debba rimanere qui, allora ci resterò”.

Roma, Pellegrini a ruota libera: “Questo periodo mi è servito”

Prima di fornire una chiave di lettura interessante in merito alla sua posizione anche in prospettiva futura, Pellegrini aveva posto l’accento sul momento vissuto e sulla gestione di Claudio Ranieri, che ha abbracciato in maniera calorosa dopo aver siglato il gol del vantaggio: “Questo periodo mi è servito, oggi è stato bello liberarsi un po’. Sono molto contento, stiamo continuando sulla strada giusta: se prima della partita mi avessi chiesto cosa avrei voluto oggi, ti avrei detto proprio questo”.

Poi sul bilancio delle ultime settimane: “Non è stato semplice. Per noi calciatori giocare è importante nella misura in cui è anche una valvola di sfogo: mi sono fidato subito del mister. Mi conosce, mi sono fidato di lui e credo che questo ci abbia ripagato”. Sull’abbraccio proprio con Ranieri: “Il gesto è stato molto spontaneo, vivo di emozioni: se mi sento di fare una cosa, la faccio. Fidarsi di lui fin da subito è stato facile anche se non mi piaceva non giocare: ci siamo parlati e questo è stato molto importante”.