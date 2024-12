Affare fatto e chiusura in settimana: valanga di soldi dai Friedkin

Affare fatto e chiusura in settimana. Per un attimo la Roma di Claudio Ranieri passa in secondo piano. E’ tempo di parlare di Dan Friedkin.

Mentre la Roma, con il suo tecnico Claudio Ranieri, ha vinto in maniera convincente la sfida di Europa League contro lo Sporting Braga, la proprietà americana segue da vicino un’altra vicenda di cui si parla ormai da mesi.

Il Gruppo Friedkin ha deciso si sbarcare in Premier League. L’annuncio di un accordo con l’attuale proprietario dell’Everton, Farhad Moshiri, per l’acquisizione del club di Liverpool, era arrivato a settembre provocando non pochi malumori nella capitale. Va bene la Serie A e la società che porta il nome della capitale italiana, ma il torneo inglese è, ormai da anni, il più bello da vedere, il più seguito nel mondo… e il più ricco. Attira a sé attenzioni come il miele gli orsi e ricchissimi imprenditori bramano di farne parte. Le spese sono tante. I ricavi decisamente maggiori. La famiglia texana ha già maturato una buona esperienza alla guida della Roma.

E in settimana si chiuderà l’operazione che porterà l’altra squadra di Liverpool, l’Everton, ad entrare nel gruppo americano. A braccetto con la Roma.

Affare fatto e chiusura in settimana. Ma non è finita…

La città dei Beatles sta vivendo una stagione calcistica dai due volti. Da un lato l’inarrestabile Liverpool di Arne Slot e Momo Salah, al vertice della classifica della Premier League e dall’altro la non felice stagione dell’Everton, invischiato nella lotta per non retrocedere.

Una situazione che non piace affatto a Dan Friedkin, come prontamente rivelato da footballinsider247.com. L’imprenditore americano non vuole che la sua ormai prossima società metta a rischio la permanenza nella Premier League. L’Everton ha attualmente 14 punti in classifica, a soli cinque punti dalla zona a rischio. Pertanto, accanto alle ultime operazioni che dovrebbero portare a breve alla chiusura dell’acquisizione del club, ci sarà un piano di rafforzamento per uscire al più presto dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Un Everton retrocesso rallenterebbe non poco i piani della famiglia Friedkin in Inghilterra. Ergo il piano d’emergenza. Necessario. Immediato.