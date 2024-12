Como-Roma, doppia assenza e formazione rivoluzionata

La sfida di Como potrebbe vedere una doppia pesante assenza in formazione: senza di loro la squadra andrà rivista nel suo schieramento titolare

Per un giocatore che sembra aver recuperato la forma, ce ne sono due che non stanno bene e finora non si sono allenati. Pensare di averli a disposizione per domenica pomeriggio rischia di diventare pura utopia.

Dopo aver archiviato la gara con il Braga, dando una sistemata alla classifica di Europa League, ora la Roma deve ripensare velocemente al campionato. Domenica alle ore 18 si va a Como, dopo ad attendere la squadra di Ranieri allo Stadio Sinigaglia ci sarà un gruppo in crisi come quello di Fabregas. Dopo un buon inizio ora i lombardi sono in piena zona retrocessione, appaiati al Verona a 12 punti, terzultimi. Per i padroni di casa sarà imperativo provare a strappare almeno un pareggio alla Roma, che dal canto suo non può fermare la propria rincorsa.

Se a Trigoria sembrano stare tutti più o meno bene, l’ex centrocampista di Arsenal, Chelsea e Barcellona deve fare i conti con le condizioni non ottimali di tre giocatori, tutti in dubbio per la sfida di domenica. Per uno arrivano buone notizie, mentre per gli altri due sembra ormai scontata la defezione.

Il Como recupera Sergi Roberto e ne perde due: difficile vedere in campo Fadera e Sala

Fabregas ha recuperato Sergi Roberto, che si sta allenando sempre meglio e potrebbe essere già convocato per il match contro i giallorossi. Il centrocampista spagnolo ieri è tornato in gruppo, mettendosi alle spalle un problema muscolare accusato nel primo tempo della partita disputata contro il Torino lo scorso 25 ottobre. Dopo un mese e mezzo di assenza l’esperto ex Barcellona ha di nuovo ritrovato la forma fisica e può essere una carta importante per il Como, se non dall’inizio magari a partita in corso.

Come detto, invece, il tecnico spagnolo dovrà probabilmente rinunciare ad altri due elementi importanti della propria rosa, come Alieu Fadera e Marco Sala, usciti anzitempo dalla sfida contro il Venezia. Tra l’altro sulla fascia sinistra manca già Alberto Moreno, che ancora deve recuperare da uno stiramento ai flessori e difficilmente si rivedrà in campo prima della sfida con il Lecce del 30 dicembre prossimo.

In caso di assenza d Fadera il suo posto potrebbe essere coperto da Lucas Da Cunha, una scelta offensiva e ambiziosa. Davanti sembra scalpitare anche Belotti, che contro il Venezia ha ritrovato il gol e una buona condizione.