Dal Napoli alla Roma: ecco il nuovo Koné

Il Napoli e la Roma rivali sul mercato: ora il nome caldo che sta girando, dal Maradona all’Olimpico, è quello di un profilo molto interessante e futuribile

Gennaio è sempre più vicino e per questo sia Manna che Ghisolfi si stanno muovendo per trovare i giusti rinforzi. Conte e Ranieri hanno già espresso le proprie preferenze e i piani anche per giugno si possono realizzare a breve.

Il Napoli e la Roma hanno bisogno di rinforzi, sia in inverno che in estate. Conte è ambizioso fin da subito per provare a contendere lo scudetto all’Inter e all’Atalanta, mentre Ranieri deve costruire una squadra importante anche come dirigente, da lasciare al futuro tecnico a Trigoria. Per questo i rispettivi direttori sportivi si stanno guardando intorno per arrivare a pedine strategiche. Ghisolfi e Manna potrebbero sfidarsi in casa del primo, visto che il nome più importante su cui si stanno concentrando le attenzioni milita in Francia, nella Ligue 1.

Si tratta di un centrocampista che può fare al caso di entrambe e anche di molte altre big europee (lo seguono in Premier League). Dopo aver piazzato il colpo Manu Kone, l’ex ds del Nizza vorrebbe ripetere l’operazione con un altro transalpino, un mediano in grado di strappare, dotato di fisica e tecnica e con un peso specifico importante in mezzo al campo. Potrebbe essere lui il sostituto di Bryan Cristante, che sembra essere sempre più vicino alla cessione, se non a gennaio almeno a giugno.

Napoli e Roma si sfidano per Diouf: il centrocampista del Lens fa impazzire mezza Europa

Stiamo parlando di Andy Diouf, un centrocampista classe 2003, di nazionalità francese che milita nel Lens. 187 centimetri di altezza, per 82 kg di peso, una struttura di prim’ordine che gli ha permesso di emergere in questa edizione della Ligue 1 come uno dei migliori profili in mediana. In 14 partite disputate in questa stagione in campionato, ha messo a segno un gol e realizzato ottime statistiche, come 60 palle recuperate, 11 tiri totali e 9 passaggi chiave.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, sul proprio profilo X, su Diouf si sono scatenate le attenzioni di tre squadre della Premier, come Crystal Palace, Tottenham e West Ham, oltre appunto al Napoli e alla Roma. La sua valutazione è già superiore ai 10 milioni e bisogna sbrigarsi prima che possa crescere ancora. Dopo essere stato un pilastro dell’Under 19 francese, ha già collezionato 5 presenze nell’Under 20 e 4 nell’Under 21, dimostrando di essere quasi pronto per il grande salto nella maggiore. Ghisolfi vuole anticipare la concorrenza.