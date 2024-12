Rottura totale, Allegri ritorna subito: scelto il primo colpo

Rottura totale. Arrivano notizia clamorose che sembrano annunciare l’imminente ritorno sulla panchina del tecnico livornese.

La voglia di tornare c’è. Eccome. Non è come al termine del magnifico lustro bianconero quando Massimiliano Allegri si prese un doppio anno sabbatico lautamente ‘sponsorizzato’ dalla Juventus con la quale aveva ancora un contratto in essere.

Questa volta il secondo addio consumato con la Juventus ha lasciato in bocca un sapore amarissimo che nemmeno la notte vincente dell’Olimpico, con la Coppa Italia in mano, è riuscito minimamente ad addolcire. Ha voglia di ritornare in panchina Massimiliano Allegri e sa già su quale panchina intende fare il clamoroso ritorno: il Milan. Se ne parla da settimane, forse anche mesi. Questo perché il rapporto tra Paulo Fonseca ed il Milan non è mai veramente decollato. Sorrisi di circostanza e complimenti non del tutto sinceri.

Puntualmente vengono fuori problemi tra Paulo Fonseca e qualcuno dei suoi giocatori. Un po’ a turno tutti hanno avuto a che dire con il tecnico portoghese. Da Calabria a Theo Hernandez fino a Tomori.

Nemmeno la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa ha portato il sereno in casa Milan. Le parole post-partita di Paulo Fonseca, che hanno rimandato all’impegno dei giocatori, secondo lui non tutti concentrati al 100% sul Milan, rischiano di chiudere anzitempo l’avventura milanista dell’ex tecnico della Roma. E chi se non Massimiliano Allegri come naturale sostituto del portoghese sulla panchina rossonera. A ‘Ti Amo Calciomercato.it’, trasmissione in onda sulla pagina ufficiale YouTube di CMIT, il giornalista Graziano Campi ha rivelato come: “Lo sfogo di Fonseca mi fa dire che la rottura tra allenatore e calciatori continua ad esserci. Per questo non mi stupirei se prima della fine della stagione, una volta ottenuta la qualificazione matematica in Champions League, arrivasse Allegri“.

Massimiliano Allegri sogna il Milan ed accanto, come direttore sportivo, vuole Federico Cherubini, un altro ex Juve. Una doppia rivincita.