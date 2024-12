Vlahovic saluta subito la Juventus: derby infuocato

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus: l’attaccante serbo non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza nel 2026

Uno dei protagonisti della vittoria della Juventus contro il Manchester City è stato sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, autore di una prestazione molto più pulita da un punto di vista tecnico, non solo ha messo a segno la rete che ha stappato la partita, ma è sembrato piuttosto vivo nel gioco e libero di testa.

Il gesto fatto al momento dell’esultanza, quando il numero 9 bianconero è parso mimare un non troppo laconico ‘Resto qui’ non è parso inosservato. Così come le tante indiscrezioni che senza soluzione di continuità stanno continuando a rimbalzare sul futuro del numero 9 della Juventus, finito nel mirino di tanti club in giro per l’Europa. Di fatto il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026 non è ancora arrivato: proprio questa fase di stallo potrebbe clamorosamente aprire le porte alla cessione dell’attacco, oggetto del desiderio di molte big. Non è un caso – infatti – come l’ex attaccante della Fiorentina piaccia e non poco soprattutto in Premier League, dove l’Arsenal continua a valutarne con attenzione il profilo per capire eventuali margini di manovra.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: anche il City e il Psg su Vlahovic, Arsenal avvisato

Tuttavia, i Gunners non sono gli unici ad osservare con un certo interesse gli sviluppi della trattativa sul rinnovo riguardante il futuro di Vlahovic. A tal proposito, un’importante indiscrezione trapela dall’Inghilterra e , se confermata, potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto evidenziato da Caught Offside, infatti, con l’obiettivo di provare a stringere i tempi per definirne l’eventuale acquisto già a gennaio, l’Arsenal non starebbe mollando la presa per l’attaccante della Juventus. Allo stesso tempo, però, non solo il Chelsea e il Manchester United, ma anche il Paris Saint Germain e il Manchester City avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per non farsi trovare impreparati nel caso in cui si materializzassero scenari interessanti. A differenza dell’Arsenal, però, i due club di Manchester prenderebbero in considerazione un blitz per Vlahovic soprattutto nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Dettaglio che favorirebbe l’Arsenal nella corsa al calciatore: staremo a vedere cosa succederà.