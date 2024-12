Annuncio UFFICIALE e derby (in)finito: Roma a mani vuote

Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale si acuiscono le voci in merito alle possibili mosse di mercato delle big italiane

Il campionato di Serie A è attualmente un’inestinguibile fonte di divertimento e fascino, grazie alle preziose e radicali rivoluzioni compiute dalla gran parte delle big attualmente impegnate nella corsa alla vetta della classifica. Tante squadre in pochi punti significa soltanto una cosa: spettacolo per appassionati e tifosi.

Oltre alla qualità crescente delle dirette concorrenti per lo scudetto, uno degli elementi più impattanti nella riqualificazione del campionato italiano è senza dubbio alcuno la costante crescita tattica delle medio-piccole, alcune delle quali vengono esponenzialmente impreziosite dalla presenza di giovani fuoriclasse pronti a conquistare il panorama calcistico europeo (vedi Nico Paz e Denis Man).

Non a caso il calciomercato invernale di quest’annata si sta caricando di un significato particolare, visto il prezioso equilibrio creatosi nelle prime quindici giornate di campionato, che le varie dirigenze delle big vorrebbero rompere accaparrandosi gli innesti migliori per staccare i rivali.

Spicca in tal senso un affare che vede coinvolte le cugine romane Roma e Lazio, attualmente distanziate da una vertiginosa quantità di punti, grazie allo squisito lavoro svolto da mister Baroni e, soprattutto, alle plateali difficoltà di una Roma falcidiata da una confusione tattica a dir poco dannosa. Attualmente i giallorossi sembrerebbero aver recuperato una dimensione ben più fruttuosa, grazie all’intervento sapiente e tempestivo di Claudio Ranieri. Ecco le ultime di mercato su un profilo ben noto alla città eterna.

Tahirovic proposto alla Lazio: risposta arrivata

Nel tentativo di passare da rivelazione della stagione a reale contendente per il campionato, la Lazio di Baroni avrà certamente necessità di rinforzare il proprio organico, in particolare se consideriamo gli altisonanti piano che sono trapelati dai corridoi delle dirigenze delle altre big.

Il DS Fabiani vorrebbe proseguire sulla strada delle occasioni a buon mercato, pescando nel cesto di quei giocatori ancora non valorizzati, che potrebbero trovare lustro nel raffinato sistema di gioco dell’ex allenatore del Verona.

Uno dei nomi orbitati intorno al pienata è quello dell’ex Roma Benjamin Tahirovic. Cresciuto nelle giovanili giallorosse, il talentoso centrocampista bosniaco classe 2003 è attualmente proprietà dell’Ajax, dove, tuttavia, non sta trovando particolare spazio nelle gerarchie, anche e soprattutto per via dei numerosi infortuni che gli hanno impedito di esprimere con continuità il proprio talento.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, pare che i vertici dell’Ajax abbiano persino offerto il cartellino del bosniaco alla Lazio, che avrebbe rifiutato l’offerta: “È un ottimo prospetto, ma non siamo interessati perché non è quello che cerchiamo”, ha affermato Fabiani.