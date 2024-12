Dalla Roma all’Inter: la clausola ribalta l’affare

Emergono novità in merito ai desideri di mercato espressi da Inter e Roma, le quali potrebbero trovarsi a incrociare gli interessi nel calciomercato

Ranieri è stato molto chiaro in fase di conferenza stampa: “Attualmente sono diviso in egual percentuale tra il ruolo di allenatore e quello di dirigente. Stiamo lavorando soprattutto al mercato invernale, ma anche per la scelta del prossimo allenatore”.

Parole che hanno avuto un’eco mediatica non indifferente, visto e considerato che i giallorossi hanno già investito una ragguardevole somma nel corso dell’estate e, di conseguenza, pensare ad una sere di colpi di rilievo stupirebbe non poco appassionati e tifosi.

La potenziale rinascita giallorossa – per la quale sono già stati inviati dei segnali importanti nel corso delle sfide con Atalanta, Tottenham, Lecce e Braga – porta senza dubbio alcuno il nome di Claudio Ranieri, il quale attualmente, come spesso accade agli allenatori della Roma, si è trovato costretto a caricarsi la responsabilità di una serie di ruoli non previsti dal proprio contratto.

È vero… Ranieri a giugno ha già pronto il proprio contratto da dirigente, ma nessuno lo costringerebbe a svolgere questa mansione già in questo momento. È dunque così che si aprono una serie di prospettive succulente per il mercato invernale.

La sessione invernale in arrivo potrebbe rivelarsi una delle più delicate e scoppiettanti del recente passato della Serie A, visto l’affascinante equilibrio che vige nelle prime posizioni della classifica e la volontà da parte delle big di conquistare un vantaggio rispetto alle rivali. Basti pensare all’Inter di Simone Inzaghi, attualmente depauperata del ruolo di squadra egemone del campionato.

Rocco Reitz nel mirino di Manchester City, Inter e Roma

Le priorità per la sessione di gennaio è senza dubbio alcuno quella di trovare un vice Dovbyk di pregio e un esterno destro che possa donare costanza e solidità alle gerarchie (urgenza che prescinde dalle incoraggianti prestazioni di Abdulhamid).

Nonostante ciò Ranieri e Ghisolfi sembrerebbero intenzionati a volgere lo sguardo anche nei confronti di altri reparti, come ad esempio il centrocampo.

In tal senso sono emerse delle indiscrezioni in merito all’interesse di Inter, Roma e Manchester City nei confronti di Rocco Reitz. Si tratta di un potenziale erede di Nicolò Barella in termini squisitamente calcistici: leve corte, tanto sacrificio e una tecnica fuori dal comune fanno di Reitz un profilo a dir poco invitante.

I tre club sopracitati stanno monitorando la clausola (intorno ai 20 milioni e attivabile dal 2026) che attualmente il Borussia Monchengladbach ha fissato per il cartellino del tedesco. Il club tedesco, comunque, sembrerebbe intenzionato a trattenere il talento classe 2002.