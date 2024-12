Il ritorno di Matic in Serie A: sfida ad alta quota

Il ritorno di Matic in Serie A. Il mercato che si aprirà tra un paio di settimane potrebbe registrare una clamorosa operazione ‘nostalgia giallorossa’.

Incalza il mercato e l’attesa è per il 2 gennaio quando si apriranno le porte della sessione invernale. Si sarà ancora nel pieno delle festività notizie e saranno innumerevoli i tecnici che sperano di trovare ‘qualcuno’ sotto il loro albero.

In Serie A un po’ tutte le società valutano operazioni. Chi di piccolo cabotaggio, magari un elemento in più da inserire in rosa. E chi, invece, dovrà mettere a frutto la propria fantasia, ed abilità, poiché dovrà operare con pochi denari a disposizione e con parecchie falle da otturare. Ogni sessione di mercato poi, accanto alle innumerevoli novità, propone sempre dei ritorni di fiamma. Giocatori che hanno già calpestato le zolle della Serie A e che sono pronti a calpestarle nuovamente. Come Nemanja Matic.

Il ritorno di Matic in Serie A. Per lui Conte o Palladino?

Il nome apparso nelle ultime ora è un profilo che a Roma, sponda giallorossa del Tevere, conoscono molto bene. Nemanja Matic è arrivato alla Roma nell’estate del 2022 quando sulla panchina giallorossa vi era ancora seduto José Mourinho.

La sua esperienza in giallorosso è durata soltanto una stagione ma ora l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci informa che il centrocampista serbo potrebbe fare ritorno in Serie A. Antonio Conte e Raffaele Palladino sono alla ricerca di un centrocampista di esperienza e qualità. Napoli e Fiorentina si contendono, pertanto, l’ex giocatore della Roma. Tra i due tecnici italiani al momento, parrebbe in vantaggio Antonio Conte se non altro perché Nemanja Matic è già stato un giocatore del tecnico salentino ai tempi dell’esperienza maturata in Premier League alla guida del Chelsea. Una sfida tutta italiana per riportare in Italia un centrocampista che conosce bene il nostro paese, ed il suo massimo campionato.