Rafa Leao al Manchester United: scambio clamoroso col Milan

Rafa Leao al Manchester United. Non cessano le voci che vogliono, o vorrebbero, il campione rossonero in uscita da Milanello. Arrivano novità.

In casa Milan la tempesta è sempre presente. Volteggia per Milanello ed ogni occasione è buona per ‘planare’ sul prato verde a seminare zizzania. A dire il vero sono state le parole del tecnico Paulo Fonseca a scatenare le ennesime polemiche all’interno del club rossonero.

Si sperava che una vittoria in Champions League potesse regalare qualche giorno di tranquillità in attesa del successivo impegno in campionato. Il tecnico portoghese ha invece voluto mettere il dito nella piaga accusando, non velatamente, qualche suo giocatore di scarso impegno e pari attaccamento alla maglia. Mentre il suo attaccamento al Milan supera il 100%. Ora, di nuovo, la panchina di Fonseca sembra traballare. In casa Milan il tormentone del tecnico è quasi sempre affiancato a quello di un altro portoghese: Rafa Leao.

Rafa Leao al Manchester United: il sostituto dal Manchester United

Gli ultimi aggiornamenti riguardanti il fenomeno rossonero ce li ha forniti teamtalk.com. Il futuro prossimo del portoghese del Milan si incrocia con quello di Marcus Rashford, classe 1997, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese.

I Red Devils parrebbero intenzionati a cedere Marcus Rashford l’anno prossimo e l’attaccante può vantare diversi top club come pretendenti, PSG e Barcellona su tutti. Il Manchester United, però, sogna il gioiello rossonero Rafa Leao. Per questo il club inglese sta pensando di inserire Marcus Rashford come contropartita tecnica alla quale affiancare poi un compenso di natura economica. Dalle parti di Milanello l’attaccante inglese del Manchester United ha molti estimatori, da Zlatan Ibrahimovic a Franco Baresi. Il mitico Kaiser Franz rossonero una volta ha detto di lui: “Mi piace molto Marcus Rashford, è un giocatore straordinario. Non sarebbe male per il Milan“. E dopo una tale investitura…