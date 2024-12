Addio nerazzurro da 60 milioni: Serie A saccheggiata

L’intreccio di mercato potrebbe cambiare irresistibilmente le strategie della big di Serie A: irruzione a sorpresa del Liverpool

Quasi al giro di boa della stagione, tra le squadre di Serie A che si sono maggiormente messe in evidenza c’è sicuramente l’Atalanta di Gasperini. Oltre a guidare la vetta della classifica, gli orobici si stanno mettendo in mostra anche in Champions League con una serie di prestazioni impattanti sotto tutti i punti di vista.

Grazie ad una sessione estiva di calciomercato nella quale sono stati molto bravi a spendere i soldi ricavati da alcune cessioni ‘pesanti’ (una su tutte, quella di Koopmeiners), i nerazzurri stanno facendo la voce grossa, trovando una continuità di rendimento per certi aspetti impressionanti. Il filotto di vittorie consecutive messo a segno dalla compagine di Gasperini ne è una testimonianza emblematica. Trovando quella continuità di rendimento che gli era sempre mancata, ad esempio, Charles De Ketelaere è riuscito a salire in cattedra, sempre più a suo agio nella veste tattica che l’allenatore nerazzurro è stato in grado di cucirgli addosso. Prestazioni che non sono affatto passate inosservate agli addetti ai lavori, almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

De Ketelaere nel mirino del Liverpool: la risposta della ‘Dea’

Secondo quanto riferito da fichajes.net, ad esempio, De Ketelaere avrebbe letteralmente ‘stregato’ Arne Slot. Il tecnico del Liverpool avrebbe fatto esplicitamente il nome del jolly offensivo dell’Atalanta per rinforzare il proprio reparto offensivo, al punto che i Reds sarebbero disposti a versare circa 50 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta per far saltare il banco.

Una cifra sicuramente importante ma che, allo stato attuale della situazione, non sarebbe presa in considerazione dalla ‘Dea, che punta forte sull’ex calciatore del Milan che proprio in quel di Bergamo sta trovando la dimensione ideale per esprimersi al meglio. Solo un’offerta assolutamente irrinunciabile, dunque, potrebbe cambiare le carte in tavola, ponendo le premesse per una cessione di CDK che attualmente non è presa in considerazione dagli orobici. L’Atalanta vuole continuare a sognare