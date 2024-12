La ‘diavoleria’ costa carissimo: Roma-Juventus, salta tutto

La ‘diavoleria’ costa carissimo. Il mercato che inizierà tra qualche settimana ha lanciato i suoi primi messaggi. E non tutti sono positivi.

Si avvicina il mercato invernale opportunità per tanti di cercare immediata soluzione ai propri problemi. Ciascuno tenta di trovare sul mercato la soluzione ideale magari con un investimento minimo.

Si muove la Serie A, ma non soltanto. L’intera Europa, più l’ormai imprescindibile Arabia Saudita, inizia a muovere le sue pedine ed i ‘colossi’ del pallone preparano i piani d’assalto. Qualcuno di questi potrebbe infrangere i sogni di gloria di alcune società italiane. La Roma, con il suo direttore sportivo Florent Ghisolfi, prova a stendere un piano d’azione. Quali le priorità dettate da Claudio Ranieri? Un difensore centrale che possa essere una valida alternativa al sempre più convincente Mats Hummels oppure un attaccante centrale che possa assistere, o far respirare quando necessario, Artem Dovbyk. La Roma valuta e osserva entrambe le strade con le relative opportunità che il mercato può offrire in questo momento.

La ‘diavoleria’ costa carissimo: Ferguson vola a Manchester

Per il fronte offensivo la società giallorossa ha individuato il prospetto ideale. Giovane, di grandi prospettive ma già pronto per palcoscenici importanti. Quanto riportato da fichajes.net, però, non può non preoccupare la dirigenza giallorossa.

Il talento in questione è Evan Ferguson, classe 2004, attaccante del Brighton e della nazionale irlandese, entrato di prepotenza nei desiderata del Manchester United. I Red Devils sembrano ormai aver deciso di mettere sul mercato un altro non trascurabile talento, Marcus Rashford, classe 1997, attaccante della nazionale inglese che sembra, però, non essere entrato nelle grazie del nuovo tecnico del Manchester, Rubén Amorim. Evan Ferguson è profilo a lungo seguito anche da Cristiano Giuntoli per la Juventus.

Un potenziale enorme da poter ancora esprimere per via dei suoi soli vent’anni.

Una delle stelle più brillanti della Premier League. Una trattativa, però, non semplice anche per il Manchester United dal momento che il Brighton chiede per il suo giovane talento 60 milioni di sterline. Se acquistare Evan Ferguson si può definire un‘impresa improba per il Manchester United per via degli elevati costi, figuriamoci per la Roma o per la Juventus. Le due società, giocoforza, orienteranno altrove le loro ricerche.