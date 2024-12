Roma-Juve è già finita: 20 milioni a gennaio

Ecco le ultime in merito ad un obiettivo di mercato condiviso dalla Roma di Florent Ghisolfi e la Juve di Cristiano Giuntoli

Insieme alla temporanea – o almeno così sperano i tifosi bianconeri – delusione della Juventus di Thiago Motta, la Roma di De Rossi, Juric e Ranieri è senza dubbio alcuno uno dei casi più eclatanti della stagione 24/25 della massima lega italiana, durante la quale il livello delle medio-piccole è andato salendo parallelamente a quello delle big.

La lotta scudetto è attualmente una delle più avvincenti del recente passato nostrano, ma, curiosamente, ne Juventus ne Roma vi stanno partecipando attivamente. Con più di venti punti di distacco i giochi sono oramai finiti per la Roma, che con l’attuale livello della Serie A e il distacco accumulato dovrà ritenersi fortunata anche soltanto a lottare per un posto in Conference League.

Nel caso della Juve, al contrario, il mercato invernale potrebbe aiutare Motta a conquistare una dimensione tecnico-tattica definitiva, così da colmare un distacco che inizia a divenire comunque preoccupante.

Anche Ranieri, nonostante in campionato l’impresa Champions sia oramai un lontano ricordo, ha intenzione di rinforzare l’organico da consegnare a giugno al prossimo allenatore giallorosso. Ecco in tal senso dei gustosi aggiornamenti in merito ad un obiettivo condiviso proprio da Giuntoli e Ghisolfi.

Raspadori-mania: la Roma è la pista più probabile in Italia

Nel corso delle ultime settimane la partenza invernale di Jack Raspadori dal centro sportivo del Napoli sembrerebbe essere divenuta una certezza difficile da mettere in discussione, visto il modesto spazio concesso al jolly offensivo cresciuto nelle giovanili del Sassuolo.

Il talentoso classe 2000 non potrà certamente illudersi di togliere il posto a Kvara o Lukaku, il che rende la sua presenza a Napoli – anche considerando David Neres – piuttosto superflua per la definitiva espressione delle sue qualità. La Roma, al contrario, ne gioverebbe non poco, anche e soprattutto considerando la sorprendente versatilità di un giocatore che, insieme al già prezioso Saelemaekers, potrebbe fornire una nuova serie di soluzioni al mister nato a Testaccio.

Il Napoli sembra aperto ad una cessione a gennaio, ma l’idea di cedere Raspadori ad una diretta rivale (Milan o Juventus) non solletica particolarmente De Laurentiis. La Roma in tal senso appare come una pista ben più plausibile, visto il distacco siderale che divide i capitolini dai partenopei.

Sul calciatore c’è persino il Marsiglia di De Zerbi, ma il Napoli, nel caso in cui non dovessero giungere proposte pari o superiori ai 20 milioni di euro preferirebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto (formula che pare in linea con quanto desiderato dai vertici giallorossi).