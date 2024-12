Dal Bayer alla capitale: arriva al posto di Ndicka

Il Bayer Leverkusen e la Roma possono essere sulla stessa lunghezza d’onda sul mercato e ci sono profili che possono interessare entrambe

NDicka è uno dei pochi che si sta salvando in questa stagione, perlomeno come continuità di rendimento, anche se a Como è stato autore di una prestazione sotto tono. Per il centrale ivoriano ci sono diverse richieste sul mercato.

Ci sono pochi giocatori in questa disastrosa stagione della Roma che possono essere considerati sufficienti. Tra questi potremmo inserire proprio Ndicka, che ha collezionato tutte le presenze dall’inizio del campionato. Il centrale francese ci ha messo un po’ per adattarsi ai ritmi italiani della Serie A, ma ora ha finalmente ingranato una marcia diversa. Nonostante qualche alto e basso e dei limiti nell’impostazione, il suo valore di mercato è cresciuto e non poco in questi mesi. Il suo nome è stato accostato a club di livello internazionale come l’Atletico Madrid, che sta cercando di rinforzare la propria retroguardia.

Il Cholo sta disputando un buon campionato ed è lì in lizza con il Barcellona per la conquista della Liga. A gennaio servirebbe un difensore di livello e di piede mancino, con Ndicka che possiede le caratteristiche richieste. A quanto sembra però, nella mente dell’allenatore argentino sembra esserci più un altro profilo, anch’esso giovane e di grande prospettiva.

Hincapié nel mirino dell’Atletico Madrid: piace più di Ndicka

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnolo, infatti, il numero uno sulla lista dei difensori voluti dall’Atletico Madrid è Piero Hincapié, difensore centrale del Bayer Leverkusen. A 22 anni, l’ecuadoriano si è affermato come uno dei migliori giocatori della squadra tedesca, distinguendosi per la sua capacità difensiva e la sua capacità di impostare. Queste doti piacciono a Simeone che vorrebbe piazzare l’investimento, magari già a gennaio.

Hincapié è anche più veloce nel breve di Ndicka e garantisce una qualità nel palleggio differente. Ad essere diverso è però anche il costo del cartellino, visto che per strapparlo a Xabi Alonso servono almeno 50 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e “Le Aspirine” non hanno bisogno di vendere. Per questo i colchoneros dovranno mettere mano al portafogli oppure ripiegare sul giocatore della Roma.